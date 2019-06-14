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المتحدثة باسم البيت الأبيض تترك منصبها

14
JUNE
2019
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أعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أن المتحدثة باسم البيت الأبيض سارة ساندرز ستترك منصبها مع نهاية الشهر الجاري.

وكتب ترامب في تغريدة على "تويتر"، اليوم الخميس: "بعد 3 سنوات ونصف السنة ستغادر الرائعة سارة هاكابي ساندرز البيت الأبيض نهاية الشهر وستعود إلى بيتها في ولاية أركنساس العظيمة".

وأشاد ترامب بأداء المتحدثة لواجبها، وأعرب عن أمله بأن تترشح ساندرز لمنصب محافظة ولاية أركنساس.

وسارة ساندرز هي الشخص الثاني في منصب المتحدث الرسمي باسم البيت الأبيض منذ تولي إدارة ترامب مهامها في البيت الأبيض. وتشغل ساندرز منصبها منذ يوليو 2017، بعد استقالة سلفها شون سبايسر.

دعوات لإقالة مستشارة ترامب

من جهة أخرى، دعا مكتب المستشار الخاص إلى إقالة مستشارة الرئيس ترامب كيليان كونواي.

واتهمها المكتب بانتهاك قانون يمنع مسؤولين في السلطة التنفيذية من ممارسة بعض الأنشطة السياسية والإدلاء بالتعليقات بشأن مواضيع معينة.

ومكتب المستشار الخاص لا يملك صلاحيات لتنفيذ القرارات، وتعتبر تقاريره بمثابة توصيات للإدارة الأمريكية.

ورفض البيت الأبيض طلب المكتب ودعاه لسحب تقريره، مشيرا إلى أن كونواي تتمتع بحرية التعبير عن رأيها.

جدير بالذكر أن كيليان كونواي كانت تدير الحملة الانتخابية لدونالد ترامب في عام 2016، وتعمل في الوقت الحالي مستشارة له وكثيرا ما تدلي بتعليقاتها لوسائل الإعلام وعلى شبكات التواصل الاجتماعي.

 

 

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