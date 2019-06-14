بومبيو: إيران وراء الهجوم على ناقلتي نفط في عمان

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قال وزير الخارجية الأمريكي مايك بومبيو، خلال مؤتمر صحفي مساء امس، إن إيران تقف وراء الهجوم على ناقلتي النفط في خليج عمان.

وأفاد وزير الخارجية الأمريكي بأن الولايات المتحدة استنتجت ذلك استنادا إلى معلومات استخباراتية ونوع الأسلحة المستخدمة وتطور الهجمات.

وأضاف بومبيو أن الهجمات التي تنفذها إيران جزء من حملة لتصعيد التوتر.

وأكد الوزير الأمريكي أن الولايات المتحدة ستدافع عن مصالحها وعن حلفائها وعن التجارة الدولية من الخطر الإيراني.

وتابع مايك بومبيو قائلا: "إن طهران تعمل على تعطيل تدفق النفط عبر مضيق هرمز"، مشددا على أن واشنطن تعمل على تحقيق تعهداتها بشأن الحرب على تصدير النفط.

وصرح الدبلوماسي الأمريكي بأن واشنطن أبلغت مجلس الأمن الدولي أنها ستبحث مسألة استهداف الناقلتين في الخليج في جلسة مغلقة الخميس.

واستهدف هجوم مجهول (الخميس) ناقلتي نفط خلال مرورهما عبر خليج عمان.

وتضررت جراء حادث اليوم الناقلتان FRONT ALTAIR وKOKUKA COURAGEOUSاللتان تحملان علمي جزر مارشال وباناما على التوالي، وأعلنت وزارة التجارة اليابانية أنهما تحملان شحنة على صلة باليابان.

وأفادت وكالة الأنباء الإيرانية الرسمية "إرنا" بإجلاء 44 بحارا من متن الناقلتين المنكوبتين القادمتين من قطر والسعودية.

ووقع حادث، اليوم، بعد نحو شهر من استهداف 4 سفن تجارية بأعمال تخريب مماثلة أمام سواحل ميناء الفجيرة الإماراتي، وألقت الولايات المتحدة باللوم على إيران في ذلك الحادث.