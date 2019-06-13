البحرية البريطانية: حادث غامض في خليج عُمان.. لتوخي "الحذر الشديد"

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أفادت البحرية البريطانية والأسطول الخامس الأميركي بأن ناقلتي نفط تعرضتا الخميس لحادث لم تكشف طبيعته، في خليج عمان، وتم إخلاء طاقميها، فيما طالب مركز عمليات التجارة البحرية البريطاني بتوخي "الحذر الشديد".

ونقلت بلومبيرغ عن البحرية الأميركية قولها إن ناقلتي نفط في خليج عمان تعرضتا لأضرار نتيجة هجوم محتمل، فيما ذكرت "رويترز" أنه تم إخلاء ناقلتي نفط في خليج عُمان بعد الحادث، مشيرة إلى أن الطاقم بات في وضع آمن.

وأوضحت مصادر لـ"رويترز" أن إحدى الناقلتين ترفع علم جزر مارشال واسمها "فرنت ألتير" بينما الناقلة الثانية اسمها "كوكوكا كاريدجس" وترفع علم بنما".

وطالب مركز عمليات التجارة البحرية، التي تديرها البحرية البريطانية، بتوخي "الحذر الشديد"، وأصدرت وضع "حالة التأهب" في وقت مبكر يوم الخميس، دون مزيد من التفاصيل

وذكرت المجموعة إنها تجري تحقيقا في الأمر، وفق ما أوردت "أسوشيتد برس".

من جهته، قال الكوماندر جوشوا فراي، المتحدث باسم الأسطول الخامس الأميركي ومقره البحرين، أن قيادته على "علم" بوقوع حادث في المنطقة، غير أنه رفض الافصاح عن المزيد.

وأوضح قائلا "نحن نعمل على الحصول على تفاصيل".