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شقيقة زعيم كوريا الشمالية تظهر في الجزء الجنوبي

13
JUNE
2019
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قالت وزارة الوحدة في كوريا الجنوبية، إن شقيقة زعيم كوريا الشمالية كيم جونغ أون، ستزور المنطقة منزوعة السلاح بين الكوريتين الأربعاء لتقديم العزاء في ليهي- هو، السيدة الأولى السابقة في كوريا الجنوبية.
 
ونقلت الوزارة عن كوريا الشمالية قولها، إن كيم يو جونغ شقيقة الزعيم الكوري الشمالي ستزور قرية بانمونجوم الحدودية في المساء. ومن المتوقع أن تلتقي بمسؤولين كوريين جنوبيين.
 
وكانت لي هي-هو التي وافتها المنية يوم الاثنين، أرملة الرئيس السابق كيم داي-جونغ الذي كان أول زعيم كوري جنوبي يلتقي بالزعيم الكوري الشمالي السابق كيم جونغ إيل عام 2000.
 
وتأتي زيارة كيم يو جونغ بعد عام من اتفاق شقيقها مع الرئيس الأميركي دونالد ترامب خلال أول قمة بينهما على العمل في سبيل نزع السلاح النووي في شبه الجزيرة الكورية، مما أدى إلى الحد من مخاوف نشوب حرب.
 
والكوريتان في حالة حرب من الناحية الرسمية نظرا لانتهاء الحرب الكورية التي دارت رحاها من عام 1950 إلى عام 1953 بهدنة وليس معاهدة سلام.
 
وشهد العام الماضي عدداً من اللقاءات رفيعة المستوى بين الشمال والجنوب بما في ذلك ثلاث قمم بين كيم جونغ أون والرئيس الكوري الجنوبي مون جيه-إن.
 
 وزارت كيم يو جونغ كوريا الجنوبية لحضور الأولمبياد الشتوي في فبراير 2018 كما كانت ترافق شقيقها في القمم.
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