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الصين تتجاهل طلبا من ترودو حول محتجزين كنديين

13
JUNE
2019
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تجاهلت الصين طلبا شخصيا من رئيس الوزراء الكندي جاستين ترودو الأربعاء لإجراء حوار بهدف وضع حد للخلاف الدبلوماسي بين البلدين.
 
فقد ذكر مكتب رئيس الوزراء الكندي أن جاستن ترودو طلب اجراء اتصال مع نظيره الصيني لي كيكيانغ في يناير، حتى يتمكن شخصيا من الدفع باتجاه الافراج الفوري عن كنديين اعتقلتهما السلطات الصينية قبل شهر.
 
ويحاول ترودو أيضا العمل على الحصول على عفو عن كندي ثالث قد يحكم عليه لاحقا بالإعدام بتهمة الاتجار بالمخدرات، بحسب ما أعلنته المتحدثة باسم ترودو شانتال غانيون.
 
وأضافت غانيون "تم تقديم التماسنا العفو (في قضية المخدرات) بشكل مباشر إلى مسؤولين صينيين كبار".
 
يشار إلى أن بكين اعتقلت مواطنين كنديين أحدهما دبلوماسي سابق هو مايكل كوفريغ والآخر رجل الأعمال مايكل سبافور وذلك مباشرة بعد القبض على المديرة المالية لشركة هواوي الصينية وابنة مؤسس الشركة، منغ وانزو، في الأول في فانكوفر من ديسمبر بناء على مذكرة أميركية.
 
 وقالت الصين إنها تشتبه بقيام كوفريغ، الذي يعمل في مركز أبحاث المجموعة الدولية للأزمات، بأنشطة تجسسية، وأن سبافور قام بتزويده بمعلومات استخبارية.
 
غير أن ترودو، الذي يتعرض لضغوط داخلية من أجل الإفراج عنهما، يقول إن لكن ترودو رد بأن الرجلين "تم احتجازهما لأسباب سياسية"، بينما قالت حكومة ترودو أنهما احتجزا "بشكل تعسفي".
 
وتسببت هذه الاعتقالات بتأزم العلاقات بين كندا والصين التي منعت الصين دخول شحنات زراعية كندية تبلغ قيمتها مليارات الدولارات.
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