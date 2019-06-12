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بالفيديو: هذا ما حصل فور انقلاب شاحنة تحمل 130 مليون نحلة

12
JUNE
2019
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انقلبت شاحنة، كانت تحمل أكثر من 130 مليون نحلة، في ولاية مونتانا الأميركية، مما أدى إلى توقف كامل لحركة المرور، وفق ما رصد مقطع فيديو.

ويظهر الفيديو، الذي نشرته صحيفة "إندبندنت" البريطانية، عددا هائلا من النحل يتطاير في السماء، فيما كانت الشاحنة منقلبة وسط الطريق.

وقال المصدر إن الحادث وقع، الاثنين، قرب مدينة بوزيمان، التابعة لولاية مونتانا، مضيفا أن الشاحنة الكبيرة حاولت المناورة في منعطف حاد، مما أدى إلى انقلابها.

وتابع: "كانت الشاحنة تحمل نحو 133 مليون نحلة، مما يعني أن وزنها كان يعادل 18 ألف كيلوغرام".

وبعد الحادث، جرى إيواء النحل الذي تم السيطرة عليه، والذي كان في طريقه من كاليفورنيا إلى ولاية داكوتا الشمالية، في خلايا النحل.

وعلى الرغم من عدم إصابة أفراد من جراء الحادث، إلا أن عناصر الطوارئ عاشوا لحظة "فريدة" بعد تسرب ملايين النحل خارج الشاحنة.

وقال برايان نيكولاي، مساعد قائد الإطفاء "اتخذنا أفضل الاحتياطات لمنع تسرب الوقود، وتوفير أكبر قدر أمن للناس من مخاطر التعرض للسعات النحل".

ويتم نقل النحل بانتظام بين الولايات الأميركية، حيث يتم استئجارها من قبل المزارعين الذين يحتاجون إلى الحشرات لتلقيح المحاصيل.

 

 

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