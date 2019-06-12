ابن ترامب الأكبر أمام "استخبارات الكونغرس" خلف أبواب مغلقة غدا

A + A -

قال مصدر في الكونغرس اليوم الثلاثاء إن دونالد ترامب، الابن الأكبر للرئيس الأمريكي دونالد ترامب، سيجري يوم الأربعاء مقابلة مع لجنة الاستخابرات بمجلس الشيوخ.

وحسب "رويترز" فإنه من المتوقع أن يغطي اللقاء المغلق مجموعة واسعة من الموضوعات، من بينها سيكون ما يعرفه "ترامب جونيور" حول مشروع برج ترامب في موسكو. وموضوع آخر عن اجتماع تم برج ترامب في يونيو/ حزيران 2016 عندما التقى ابن ترامب ومستشارا الحملة الانتخابية لترامب، جاريد كوشنر، صهر الرئيس، وبول مانافورت، مع محام روسي زُعم أنه أمدهم بمعلومات ضارة عن هيلاري كلينتون، مرشحة الانتخابات الرئاسية الديمقراطية لمنافسة ترامب.

وبحسب المصدر، أراد أعضاء مجلس الشيوخ أيضًا استجواب ترامب جونيور حول شهادة أمام اللجنة القضائية في مجلس الشيوخ في سبتمبر/ أيلول 2017. وخلالها قال المصدر إنه سئل ترامب جونيور حول مشاركته في "خطة برج موسكو ترامب". وأخبر ترامب جونيور اللجنة القضائية أنه أحيط بالخطة، وفقًا لنص رسمي.

وحسب "رويترز" تناقضت شهادته فيما بعد مع شهادة مايكل كوهين، المحامي الشخصي السابق للرئيس.

وبدأ كوهين الشهر الماضي قضاء عقوبة السجن بعد إقراره بالذنب في قضيتين جنائيتين اتحاديتين.

كما أخبر كوهين الكونغرس أن بعض شيكات السداد التي صدرت عن مدفوعات النقود لنجمة أفلام إباحية قالت إن لديها علاقة مع ترامب، قد وقّع عليها ترامب جونيور، بالإضافة إلى المدير المالي لمنظمة ترامب.

ولجنة الاستخبارات التابعة لمجلس الشيوخ، التي يرأسها الجمهوري ريتشارد بور، هي لجنة الكونغرس الوحيدة التي تجري تحقيقًا حقيقيًا بين الحزبين حول التدخل الروسي المزعوم في السياسة الأمريكية والانتخابات الرئاسية الأمريكية لعام 2016 على وجه الخصوص.