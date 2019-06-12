كاتدرائية نوتردام تعلن موعد أول قداس بعد "الحريق الكارثي"

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أعلنت أبرشية باريس، الثلاثاء، أن كاتدرائية نوتردام ستحتفل بقداس غير مفتوح أمام الجماهير، السبت المقبل، بعد شهرين على الحريق الضخم الذي تعرضت له، وأدى إلى تدمير الكثير من كنوزها التاريخية.

وقالت الأبرشية، إن القداس سيرأسه أسقف باريس المطران ميشيل أوبوتي، وسيقام على أحد مذابح الكاتدرائية "بحضور عدد محدود من الأشخاص، لأسباب أمنية واضحة".

وأوضحت أن عدد الأشخاص الذذين سيحضرون القداس لن يتجاوز الـ 20 شخصا، بينهم رهبان وكهنة الكاتدرائية.

وتضرر جزء كبير من الكاتدرائية الباريسية التي تمثل رمزا تاريخيا في قلب العاصمة الفرنسية، إثر تعرضها لحريق في 15 أبريل.

وسيكون قداس السبت الأول منذ وقوع الحريق، وسيصادف تاريخه الـ 16 من يونيو، تزامنا مع ذكرى تكريس مذبح الكاتدرائية.

وأشار المصدر نفسه إلى أن "قناة تلفزيونية ستنقل القدّاس، بما يتيح للمسيحيين المشاركة".