living cost indicators
carnet
horoscope
markets
polls
jobs
writers
weather
advertise
contact
RELATED LINKS
ARCHIVES
ODIASPORA
OTV
SAWT EL MADA
HOME
NEWS
LEBANON
WORLD
HEALTH
BUSINESS
SPORTS
TECHNOLOGY
MENA
search archives
FPM
FOUNDER
PRESIDENT
FPM EVENTS
FPM LEBANON
CHARTER & LOGO
FPM WORLDWIDE
COMMITTEES
IN THE MEDIA
PARLIAMENTARY BLOC
ENTERTAINMENT
PHOTOS & VIDEOS
PHOTOS
VIDEOS
search archives
SOCIAL AND MOBILE
U WITNESS
ALL STORIES
ALL ANNOUNCEMENTS
MORE
HOME
NEWS
Lebanon
World
Health
Business
Sports
Technology
Mena
FPM
ENTERTAINMENT
PHOTOS
VIDEOS
SOCIAL AND MOBILE
U WITNESS
Living Cost Indicators
Horoscope
Markets
Carnet
Polls
Pdf Library
Search Archive
REGISTER
Writers
Jobs
Advertise
Contact
Weather
LOGIN
HI,{{username}}
Manage account
Change password
My stories
My announcements
Logout
LEBANON
WORLD
HEALTH
BUSINESS
SPORTS
TECHNOLOGY
MENA
PHOTOS
VIDEOS
FOUNDER
PRESIDENT
FPM EVENTS
FPM LEBANON
CHARTER & LOGO
FPM WORLDWIDE
COMMITTEES
IN THE MEDIA
PARLIAMENTARY BLOC
APPLY TO FPM
ALL STORIES
ALL ANNOUNCEMENTS
HEADLINES
{{headlineCount}} new {{headlineCount == 1 ? 'update' : 'updates'}}
+ MORE HEADLINES

صدور "مذكرة تحذير" للجيش الأميركي بسبب ترامب

12
JUNE
2019
  • {{article.caption}}
  • {{article.caption}}
A
+
A
-
Print
Email
Email
A
+
A
-
وجّه وزير الدفاع الأميركي بالوكالة باتريك شاناهان، الثلاثاء، مذكرة إلى جميع موظفي البنتاغون يطلب فيها منهم الحفاظ على الحيادية السياسية، وذلك بعد مزاعم عن طلب البيت الأبيض إبقاء سفينة حربية تحمل اسم السناتور جون ماكين بعيدا عن أنظار الرئيس دونالد ترامب خلال زيارته الأخيرة لليابان.
 
وقال شاناهان في مذكرته التي وصلت إلى موظفي البنتاغون والمسؤولين العسكريين خارج البلاد "جميع موظفي وزارة الدفاع، سواء كانوا من الجنود أم الموظفين المدنيين، يقسمون اليمين من أجل حماية دستور الولايات المتحدة والدفاع عنه".
 
وأضاف "مهمتنا في الدفاع عن الأمة وحمايتها غير مسيّسة".
 
وأكد شاناهان الأحد أن البيت الأبيض طلب إبقاء المدمّرة "جون ماكين" بعيدا عن ناظري الرئيس دونالد ترامب خلال زيارته اليابان، باعتبار أن السناتور ماكين كان من أشد منتقديه.
 
واتصل فريق الرئيس بالأسطول السابع الأميركي المتمركز في اليابان وأعطي "توجيهاته بأن يتم حجب - يو أس أس جون أس ماكين- عن المشهد".
 
وعندما سئل عن المذكرة قال شاناهان للصحافيين "ما أردت فعله بعد الحالة المتعلقة بماكين هو تذكير الجميع أننا لن نقوم بتسييس الجيش". ولفت إلى أنه "ليس من الخطأ التذكير بذلك".
 
وكانت لترامب علاقة سياسية صدامية مع ماكين بطل حرب فييتنام الذي توفي في أغسطس الماضي بعد إصابته بسرطان في الدماغ.
 
وماكين الذي حظي باحترام كبير في الولايات المتحدة وترشح مرتين للرئاسة، سحب دعمه لترامب في انتخابات عام 2016 ومنع تمرير نظام ترامب الصحي في الكونغرس عام 2017.
 
وحتى بعد وفاة ماكين استمر ترامب بالإعراب عن مشاعره تجاهه بشكل واضح حيث قال "لم أكن يوما من المعجبين بماكين ولن أكون أبدا".
 
وعندما خرجت إلى العلن المزاعم بشأن طلب البيت الأبيض حجب المدمّرة ماكين عن الأنظار، أكد ترامب أنه لم يأمر بذلك، مضيفا أن من "آخر اهتماماته" أن كان هناك مدمرة تابعة للبحرية تحمل اسم ماكين.
MORE ABOUT
{{article.title}}
ADVERTISE HERE
RELATED ARTICLES
JUST IN
FOR YOU
JOBS
LIVING COST
CARNET
BEIRUT, LEBANON
YOUR HOROSCOPE
TRENDING
TOP VIEWED
TOP SHARED
today this week this month this year
{{article.title}}
HEADLINES
{{headlineCount}} new {{headlineCount == 1 ? 'update' : 'updates'}}
+ MORE HEADLINES
TRENDING
TOP VIEWED
TOP SHARED
today this week this month this year
{{article.title}}
Copyright tayyar.org 2002 2019. All Rights Reserved.
Terms of use Privacy policy Site map
Ⓚ by koein
JOIN
news by email
REGISTER
HI, {{username}}
Manage account
Change password
My stories
My announcements
Logout