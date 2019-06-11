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بالفيديو: مقاتلة روسية تعترض طائرتي استطلاع أميركية وسويدية

11
JUNE
2019
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اعترضت مقاتلة روسية من طراز «Su - 27» » تابعة لقوة الدفاع الجوي (أسطول البلطيق الروسي)، طائرتين إحداهما تابعة لسلاح الجو الأميركي، وأخرى تابعة للقوات الجوية السويدية، حينما اقتربتا من الحدود الروسية.

وقالت هيئة الإعلام والاتصالات بوزارة الدفاع الروسية، اليوم (الثلاثاء): «رصدت أنظمة مراقبة المجال الجوي الروسي فوق المياه الدولية لبحر البلطيق هدفين جويين يقتربان من حدود روسيا، أمس، وانطلقت مقاتلة (Su - 27) من قوة الدفاع الجوي لأسطول البلطيق لاعتراضهما في الجو».

وأضافت: «اقترب طاقم المقاتلة الروسية لمسافة آمنة من الهدفين في الأجواء، وحدد هويتهما كطائرتي استطلاع؛ الأولى تابعة لسلاح الجو الأميركي من طراز (RC - 135) والثانية تابعة للقوات الجوية السويدية من طراز (غولف ستريم)».

وأبلغ طيار المقاتلة الروسية «Su - 27» قيادته عن تحديده نوع طائرتي الاستطلاع الأجنبيتين، وتابعيتهما، ورافقهما لمنعهما من انتهاك المجال الجوي الروسي، امتثالاً لجميع التدابير الأمنية اللازمة.

وأكدت وزارة الدفاع الروسية أن طلعة الطائرة الروسية «Su - 27» كانت متوافقة تماماً مع القواعد الدولية للأجواء.

روسيا اليوم
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