واشنطن تطلب رسميا من بريطانيا تسليمها جوليان أسانج

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نقلت صحيفة "واشنطن بوست" عن مسؤول أمريكي رفيع أن وزارة العدل الأمريكية أرسلت طلبا رسميا إلى السلطات البريطانية لتسليمها مؤسس موقع "ويكيليكس" جوليان أسانج.

وأوضحت الصحيفة أن الطلب الأمريكي أرسل إلى السلطات البريطانية الخميس 6 يونيو.

ويتعين وفقا للاتفاق المبرم بين واشنطن ولندن، أن يتم إرسال طلب الترحيل في غضون 60 يوما من يوم اعتقال أسانج، الذي سلمته سفارة الإكوادور في لندن للسلطات البريطانية في 11 أبريل الماضي.

ووفق الاتفاقية أيضا لن يكون في مقدور الولايات المتحدة بعد الآن توجيه تهم جديدة لأسانج، باستثناء المخالفات التي قد تقع بعد تسليمه.

ووجهت السلطات الأمريكية لأسانج اتهامات في 18 نقطة، بما فيها انتهاك قانون التجسس، والتآمر بهدف اختراق كمبيوتر حكومي.

وكانت وزارة الخارجية البريطانية قد أعلنت مطلع يونيو أنها لن تعيق ترحيل أسانج إلى الولايات المتحدة.

يذكر أن أسانج كان لجأ منذ 2012 إلى سفارة الإكوادور في لندن بعد اتهامه بالتحرش الجنسي والاغتصاب في السويد، ولخشيته من تسليمه إلى الولايات المتحدة حيث تتهدده عقوبة الإعدام أو السجن لمدة طويلة بسبب نشره وثائق سرية، فيما ستقرر بريطانيا في 14 يونيو وجهة تسليمه للولايات المتحدة، أو السويد.