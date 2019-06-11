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بالفيديو - آلاف النساء يتعرين على الشاطئ لهدف نبيل!

11
JUNE
2019
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تعرت نحو 1.8 ألف امرأة في إيرلندا للمشاركة في سباق Strip and Dip للسباحة في البحر.


وفي السياق نقلت "روسيا اليوم" عن صحيفة "ديلي ميل" البريطانية، أن النساء تعرين بهدف تسجيل رقم قياسي جديد للمشاركة بهذه التظاهرة بهدف جمع الأموال لصالح جمعية خيرية لعلاج السرطان.


وانضم لهذه التظاهرة الخيرية النساء اللواتي عولجن من مرض السرطان وأخريات لا زلن يكافحن هذا المرض الخبيث، بالإضافة لأقاربهن وأصدقائهن، اللاتي انضممن أيضا لدعم المشاركات.


وقد تمكنت جمعية مكافحة السرطان الخيرية من جمع أكثر 700 ألف يورو، من مساهمات المشاركات بالتظاهرة، لعلاج الأطفال الذين يعانون من مرض السرطان.


وقالت المشاركة جاكي كافانغا الإيرلندية، التي تمكنت من الخروج من المستشفى خفية، للالتحاق في Strip and Dip: "لقد دخلت المستشفى أمس وأنا أستعد لإجراء عملية جراحية في الأسبوع القادم. تم تشخيص صديقي بالسرطان أيضا. إننا جميعا هنا للحديث عن هذا المرض الرهيب وأشكاله المختلفة".


وتحمل كل امرأة جاءت إلى الشاطئ قصة مرض خاصة، حيث أظهرت العديد من النساء آثار العمليات الجراحية الناجحة والندوب التي تذكرهن بأنهن الآن بأمان.


وقالت المشاركة نيامه برينان، التي دفنت والدتها عام 2010 بعد إصابتها بسرطان المبيض: "هذه التظاهرة تعطي شعورا ملهما بالحرية، إنها تغرس فينا الحياة وتغذينا بطاقة أنثوية".


وأشارت المشاركات إلى أن النساء تجردن هنا من ملابسهن، بهدف لفت الانتباه إلى هذا المرض الخبيث، وليس من أجل التعري الجسدي وحسب، نحن نجمع الأموال لأهداف سامية وهنا أناس من كل الأعمار فالسرطان عدو الجميع".

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