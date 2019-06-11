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تحذير من ثورات جديدة في "بلد البراكين"

11
JUNE
2019
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حذر مسؤولون في إندونيسيا، الاثنين، من احتمالات وقوع ثورات أخرى لبركان نشط على جزيرة سومطرة، بعد أن نفث عمودا ضخما من الرماد الكثيف وأثار الذعر بين السكان.

وثار بركان جبل سينابونغ، الذي شهد تزايدا في نشاطه منذ عام 2010، لمدة 9 دقائق تقريبا، الأحد، مطلقا سحبا من الرماد البركاني ارتفعت لنحو 7 كيلومترات في السماء.

ولم يتم الإبلاغ عن وقوع مصابين بسبب ثورة البركان لكن مسؤولين يراقبون نشاطه حذروا من احتمال ثورته مرات أخرى.وقال عالم في موقع مراقبة في سينابونغ: "بعد ثورة البركان ومن منتصف الليل وحتى 06:00 صباحا، وقعت بعض التوابع".

ولم تغير السلطات من مستوى التحذير في المنطقة، لكنها حثت السكان على استخدام الأقنعة والبقاء في منازلهم لتجنب أثر تناثر الرماد البركاني.

وبركان جبل سينابونغ الذي يبلغ ارتفاعه 2460 مترا من بين أكثر البراكين نشاطا في إندونيسيا، وبقي خاملا لـ4 قرون حتى ثار في 2010.

وهناك ما يقرب 130 بركانا نشطا في إندونيسيا، وهو أكبر عدد في دولة واحدة في العالم.

 

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