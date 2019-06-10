الوحدات الكردية تعلن تسليم 12 من أطفال تنظيم الدولة لفرنسا

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عربي 21 - سلّمت الإدارة الذاتية التابعة للوحدات الكردية، في شمال شرق سوريا، 12 طفلا يتيما من عائلات أفراد تنظيم الدولة إلى فرنسا، التي سبق أن رفضت استقبالهم قبل ضغوطات أمريكية.

وبحسب الوحدات الكردية، فإنه تم كذلك يوم الاثنين، تسليم اثنين آخرين إلى هولندا.

وكتب الرئيس المشترك لدائرة العلاقات الخارجية في الإدارة الذاتية عبد الكريم عمر، في حسابه على "تويتر": "بناء على طلب الحكومة الفرنسية"، فقد سلمت الإدارة الذاتية الأحد 12 يتيما فرنسيا من عائلات التنظيم إلى وفد من وزارة الخارجية الفرنسية في بلدة عين عيسى (شمالا).

وأشار إلى أنه تم أيضا تسليم طفلين هولنديين لوفد من وزارة الخارجية الهولندية.