"جنون الليمون" يثير الجدل والسخرية في مصر... والحكومة تعلّق!

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وصلت أصداء الارتفاع الجنوني في أسعار الليمون في مصر على غير العادة، إلى مسامع الحكومة، بعدما بلغت مستويات قياسية وأثارت جدلا في الشارع.

وارتفعت أسعار الليمون إلى نحو 100 جنيه (نحو 5.8 دولار) للكيلوغرام الواحد خلال أيام عيد الفطر، وهو أضعاف سعره في المعتاد، كما أنها تزيد كثيرا على أي من أنواع الخضراوات والفواكه الأخرى في الأسواق المصرية.

وعلق مسؤول في وزارة الزراعة المصرية على أسعار الليمون، الذي باتت أيضا محل سخرية المصريين على مواقع التواصل الاجتماعي، مرجعا الزيادة الصادمة إلى أسباب عدة.

وفي تصريحات لموقع "مصراوي"، قال مدير معهد البساتين بمركز البحوث الزراعية التابع للوزارة محمد عبد السلام جبر، إن أسباب ارتفاع أسعار الليمون هي زيادة معدلات تصدير المحصول، والتغيرات المناخية التي مرت بها مصر، وسبب بيولوجي يطلق عليه "تساقط يونيو".

كما قال جبر إن الأسعار تجاوزت الحد الطبيعي بسبب الإقبال المتزايد على الليمون خلال عيد الفطر، حيث يفضل المصريون تناول الأسماك الطازجة أو المملحة.

وتوقع المسؤول أن تنخفض الأسعار خلال الأسبوعين المقبلين من 100 إلى ما بين 30 و40 جنيها، على أن يصل إلى نحو 7 جنيهات فقط في نهاية حزيران بسبب وفرة المعروض.

ومن جهة أخرى، قال رئيس شعبة الخضراوات والفاكهة في الغرفة التجارية بالقاهرة حاتم نجيب لـ"مصراوي"، إن ارتفاع أسعار الليمون في الأسواق خلال الأيام الماضية سببه سوء الأحوال الجوية خلال الشهور الماضي، ما تسبب في سقوط المحصول من الأشجار مبكرا وتلفه.

وأضاف أن "السعر خرج مرتفعا من بورصة الليمون بأكثر من 15 بالمئة من سعره الطبيعي، فيما وضع التجار أضعاف الربح كذلك".