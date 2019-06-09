آلاف الفنزويليين عبروا إلى كولومبيا طلبا للمؤنة بعد قرار مادورو إعادة فتح الحدود

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عبر آلاف الفنزويليين امس إلى كولومبيا طلباً للمؤن الغذائية والأدوية في طوابير طويلة استمرت منذ ساعات الصباح الأولى حتى ساعة متأخرة من الليل على الجسور الحدودية التي تربط بين البلدين، وذلك على اثر قرار الرئيس الفنزويلي نيكولاس مادورو إعادة فتح جزء من المعابر الحدودية في غرب البلاد،

ونقلت وكالة فرانس برس عن رئيس دائرة الهجرة في كولومبيا كريستيان كروجر، انه حتى منتصف النهار عبر 18 ألف شخص الحدود من فنزويلا باتجاه كولومبيا وثمانية آلاف آخرين في الاتجاه المعاكس.

وبحسب الأمم المتحدة، غادر أكثر من 3 ملايين فنزويلي بلدهم هرباً من الأزمة الاقتصادية الأسوأ بتاريخ هذا البلد الغني بالنفط.

واستقبلت كولومبيا 1,3 مليون مهاجر فنزويلي، وطلبت مساعدة دولية لمواجهة هذا التدفق البشري.