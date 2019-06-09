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الإندبندنت: السعودية تسعى لإعدام مراهق اعتقلته عندما كان عمره 13 عاما

9
JUNE
2019
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أشارت صحيفة الإندبندنت البريطانية في مقال لها بعنوان "السعودية تسعى لإعدام مراهق اعتقلته عندما كان عمره 13 عاما" إلى ان "المراهق مرتجى قريريص، الذي يبلغ من العمر حاليا 18 عاما، قضى آخر 5 أعوام منها رهن الاعتقال"، لافتة الى أن "نشطاء حقوق الإنسان يحذرون من أنه قد يصدر ضده حكم بالإعدام وربما يكون عن طريق الصلب بسبب توجيه اتهامات خطيرة إليه منها الانضمام لجماعة إرهابية والمشاركة في احتجاجات ضد النظام وإطلاق النار على قوات الشرطة وصنع قنابل مولوتوف وإلقائها على مراكز للشرطة".

 

ورأت الصحيفة أن "هناك تقارير تتحدث عن أن الاعترافات التي صدرت عن قريريص واعتمد عليها الادعاء جاءت تحت التعذيب وبالإكراه"، لافتة الى ان "منظمة هيومان رايتس ووتش أكدت أن المدعي العام السعودي يسعى لإصدار حكم بالإعدام على قريريص استنادا إلى اتهامات نسبت إليه عندما كان يبلغ من العمر 10 اعوام.

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