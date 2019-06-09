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"مسبح الرعب" اللندني.. ارتفاع شاهق واللغز في طريقة الدخول

9
JUNE
2019
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شكّل حوض سباحة تعتزم شركة بريطانية إنشاءه على سطح برج شاهق، لغزا محيرا للكثير من رواد مواقع التواصل الاجتماعي، وذلك بسبب تصميمه الشفاف بالكامل، وتمتعه بإطلالة 360 درجة، وعدم وجود أي سلّم للدخول أو الخروج منه.

وذكرت "كومباس بولز" المتخصصة في تصميم المسابح، أن الحوض المبتكر سيستوعب 600 ألف لتر من المياه، وسيعتلي مبنى مكونا من 55 طابقا يحمل اسم Infinity London، وسيقع وسط العاصمة البريطانية.

وبحسب "فوكس نيوز" الأميركية، فقد تشرع الشركة في تشييد المبنى بحلول عام 2020.

ومن بين الأمور التي تميز حوض السباح الجديد عن غيره، هو استعمال مادة "الإكريليك" في تشييده، عوضا عن الزجاج، مما يجعل كل شيء داخل الحوض يبدو واضحا، فيما ستكون الأرضية من الزجاج.

وبالتالي، يمكن لسكان المبنى وزواره رؤية كل شيء داخل الحوض، وسيشعرون كما وأنهم يحلقون فوق السحاب، نظرا لتصميمه الشفاف.

يشار إلى أن الطوابق العليا من المبنى، ستضم فندقا "عالميا" من فئة الخمس نجوم.

وفي شبكات التواصل، أثار تصميم المسبح حيرة الكثيرين وخوفهم، لا سيما بشأن سبيل الوصول إليه.

وطرح أحدهم سؤالا: "هل تجرؤ على السباحة في حوض لا نهاية له، وبإطلالة 360 درجة؟".

وذهب آخرون إلى درجة إعداد رسم يحاول الإجابة عن سؤال: كيف يمكن الوصول إلى حوض السباحة على الرغم من أنه يغطي كل سطح المبنى؟.

وأظهر الرسم أشخاصا يقفزون من أسطح المباني المجاورة، في محاولة للوصول إلى المسبح.

من جانبها، حلّت "كومباس بولز" اللغز المحير، قائلة في بيان، إن السبيل للوصول إلى المسبح سيكون من خلال "درج حلزوني دوار، مثبت على باب غواصة، موجودة في أرضية المسبح، بحيث ترتفع من الأرضية عندما يريد شخص ما الدخول أو الخروج".

Reuters
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