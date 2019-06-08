غموض في رادار الطقس يحير علماء الأرصاد الجوية!

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كشف رادار الطقس الأميركي حدثا غامضا حيّر علماء الأرصاد الجوية، الذين اعتقدوا بداية أن عاصفة رعدية قادمة في الأفق.



ولكن التحليل الدقيق كشف عن احتمال وجود سرب من الخنافس الضخمة التي تتحرك ككتلة واحدة كبيرة في السماء.



وقام مكتب سان دييغو لهيئة الأرصاد الجوية الوطنية بنشر خريطة لسرب الحشرات المحتمل، على موقع “تويتر”.



وفي حديثها مع NPR، قالت عالمة الأرصاد الجوية، كيسي أوسوان، من هيئة الأرصاد الجوية في سان دييغو: “كان الأمر غريبا للغاية بسبب صفاء الجو نسبيا، ولم نتوقع هطول الأمطار أو هبوب العواصف الرعدية. ولكن على الرادار، رأينا شيئا ما في الأفق”.



وقام خبراء الأرصاد بسؤال مراسل محلي للطقس عما يحدث في الخارج، ولم تكن هناك أمطار على الرغم من أن الرادار التقط أجساما صغيرة بحجم قطرات المطر.



وبعد ذلك، رصد المراسل حشرات طائرة، وخلص إلى أن “البقعة الغامضة” هي مجرد كوكبة خنافس تطير في سماء المنطقة.