ترك حقيبة مملوءة بالمخدرات في الترام.. وفعل ما هو أغرب

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ترك رجل حقيبة ظهر مملوءة بالمخدرات في إحدى مقصورات الترام بمدينة مانشستر البريطانية، لكن الأغرب في الأمر أنه أرفقها باسمه الكامل وعنوانه.

وسخرت شرطة مانشستر من هذا الحادث الغريب، حيث نشرت القصة على حسابها في فيسبوك واستخدمت وسمي "#تاجر عميق" و"#حبيبتي لقد نسيت مخدراتي".

وقالت الشرطة البريطانية، التي نشرت صورة حقيبة الظهر ومحتوياتها، في تعليق ساخر "تدعو الشرطة إلى لمّ الشمل بين الممتلكات المفقودة ومالكها".

وتابعت "لقد نسي شخص فقير حقيبة ظهره أثناء سفره بالترام".

وأوضحت التدوينة أن الحقيبة كانت تحتوي على 25 حبة من العقاقير المخدرة وكمية كبيرة من الكوكايين.

ولاقت التدوينة تعليقات ساخرة من طرف الناشطين على "فيسبوك"، حيث قال أحدهم "بعد إذنكم، أين يمكنني القدوم لاسترجاع مفقوداتي"؟

وذكر آخر "هل ستتبرعون بهذه المفقودات إلى أحد الأشخاص"؟

ولم يعرف بعد ما إذا كان الشخص تعمد ترك الحقيبة في الترام أم أنه نساها، كما لم تكشف الشرطة أي معلومات بشأن صاحب الحقيبة.