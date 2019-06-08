هروب جماعي لـ14 أسدا.. والمطاردة الخطيرة تبدأ على الفور

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لم تستفق جنوب أفريقيا بعد من صدمة مقتل طفل بأنياب فهد هارب قبل يومين، لتأتيها أخبار أكثر خطورة ومن نفس المكان والعنوان المخيف: "هروب جماعي للأسود".

صحيفة "إندبندنت" البريطانية ذكرت، السبت، أن 14 أسدا تمكنوا من تجاوز حدود حديقة "كروغر" في شمال شرقي البلاد بالقرب من الحدود مع موزمبيق.

وأصدرت السلطات تحذيرا للسكان في المناطق القريبة بالبقاء متيقظين في جميع الأوقات بعد رصد أحد الأسود بالقرب من أحد المناجم الضخمة.

ولم يتضح كيف فرت الأسود من حديقة "كروغر"، لكن متحدثا باسم الحكومة أكد أن حراس الغابات يراقبون الحيوانات عن كثب، مؤكدا أنه سيتم الإمساك بها وإعادتها.

وعادة ما تكون الحدائق الوطنية محاطة بأسيجة عالية، تعتقد السلطات أن الحيوانات غير قادرة على القفز وفوقها، وتعتبر "كروغر" واحدة من أكبر الحدائق البرية في أفريقيا، ومعظم أجزائها محاط بسياج.

وهذه أكبر عملية هروب جماعي لأسود في وقت واحد بجنوب أفريقيا.

ويأتي هذا التطور بعد يومين من مقتل طفل في الثانية من عمر بأنياب فهد داخل مجمع موظفين محمي بأسلاك شائكة في حديقة "كروغر" نفسها.

وقالت الحديقة الخميس إن "الطفل كان يبلغ من العمر 30 شهرا.. ووثق الأطباء في مستشفى شونغوي وفاته، بعد أن نقله أفراد أسرته على وجه السرعة إلى المستشفى".

ووفقا لصحيفة "الغارديان" البريطانية، فقد قتل الطفل مساء الأربعاء بعد أن دخل إلى منطقة معيشة طاقم الحديقة، التي يفصلها حاجز شائك مكهرب عن بقية المتنزه.

يشار إلى مساحة حديقة "كروغر" في جنوب أفريقيا تصل إلى نحو 5 ملايين فدان، وتأوي أكثر من 500 نوع من أنواع الطيور، و147 حيوانا من الثدييات.