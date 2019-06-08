living cost indicators
carnet
horoscope
markets
polls
jobs
writers
weather
advertise
contact
RELATED LINKS
ARCHIVES
ODIASPORA
OTV
SAWT EL MADA
HOME
NEWS
LEBANON
WORLD
HEALTH
BUSINESS
SPORTS
TECHNOLOGY
MENA
search archives
FPM
FOUNDER
PRESIDENT
FPM EVENTS
FPM LEBANON
CHARTER & LOGO
FPM WORLDWIDE
COMMITTEES
IN THE MEDIA
PARLIAMENTARY BLOC
ENTERTAINMENT
PHOTOS & VIDEOS
PHOTOS
VIDEOS
search archives
SOCIAL AND MOBILE
U WITNESS
ALL STORIES
ALL ANNOUNCEMENTS
MORE
HOME
NEWS
Lebanon
World
Health
Business
Sports
Technology
Mena
FPM
ENTERTAINMENT
PHOTOS
VIDEOS
SOCIAL AND MOBILE
U WITNESS
Living Cost Indicators
Horoscope
Markets
Carnet
Polls
Pdf Library
Search Archive
REGISTER
Writers
Jobs
Advertise
Contact
Weather
LOGIN
HI,{{username}}
Manage account
Change password
My stories
My announcements
Logout
LEBANON
WORLD
HEALTH
BUSINESS
SPORTS
TECHNOLOGY
MENA
PHOTOS
VIDEOS
FOUNDER
PRESIDENT
FPM EVENTS
FPM LEBANON
CHARTER & LOGO
FPM WORLDWIDE
COMMITTEES
IN THE MEDIA
PARLIAMENTARY BLOC
APPLY TO FPM
ALL STORIES
ALL ANNOUNCEMENTS
HEADLINES
{{headlineCount}} new {{headlineCount == 1 ? 'update' : 'updates'}}
+ MORE HEADLINES

رصد بقعة ضخمة بسماء كاليفورنيا.. والرادار يكشف مفاجأة غريبة

8
JUNE
2019
  • {{article.caption}}
  • {{article.caption}}
A
+
A
-
Print
Email
Email
A
+
A
-

قال مسؤولون أميركيون إن شاشات الرادار رصدت بقعة ضخمة في سماء جنوب كاليفورنيا هذا الأسبوع، لكن تبين أنها سرب من ملايين الخنافس الملونة الصغيرة كانت في رحلة لصيد اليرقات.

ونقلت رويترز عن آدم روزر خبير الأرصاد في هيئة الأرصاد الوطنية إن السرب كان يتحرك في مساحة 130 كيلومترا في 130 كيلومترا، وأنه تركز في بلدة هيسبيريا على بعد أكثر من 110 كيلومترات شرقي لوس أنجلوس.

من جهته، نشر مكتب هيئة الأرصاد الوطنية في سان دييغو الثلاثاء الماضي مقطع فيديو على تويتر لصورة الرادار التي تظهر كتلة متموجة.

وأعيد نشر المقطع أكثر من ألف مرة، وأثار تعليقات من بينها "أفضل من الجراد" و"اصطادوا اليرقات"!

وقال روزر "أعتقد أن هذا شيء رائع.. أن نجتذب كل هؤلاء الناس المختلفين للاهتمام بالعلوم".

وتعتبر الخنافس الملونة مفيدة للمزارعين لأنها تتغذى على اليرقات والبق الدقيق.

وقال رينغ كاردي أستاذ علم الحشرات بجامعة كاليفورنيا إن الخنافس صغيرة بحيث لن يرى الشخص الذي يقف تحت السرب سوى نقاط في السماء، أو قد لا يرى شيئا على الإطلاق إذا كان يقف بعيدا.

وذكر أن أحد التفسيرات المحتملة لتشكل السرب هو أن عددا كبيرا من الخنافس كان موجودا فوق منطقة جبلية ودفعه ارتفاع الحرارة إلى الهجرة. وأضاف "جاء ذلك متأخرا قليلا عن التوقيت المتوقع أن ترحل فيه".

 

MORE ABOUT
{{article.title}}
ADVERTISE HERE
RELATED ARTICLES
JUST IN
FOR YOU
JOBS
LIVING COST
CARNET
BEIRUT, LEBANON
YOUR HOROSCOPE
TRENDING
TOP VIEWED
TOP SHARED
today this week this month this year
{{article.title}}
HEADLINES
{{headlineCount}} new {{headlineCount == 1 ? 'update' : 'updates'}}
+ MORE HEADLINES
TRENDING
TOP VIEWED
TOP SHARED
today this week this month this year
{{article.title}}
Copyright tayyar.org 2002 2019. All Rights Reserved.
Terms of use Privacy policy Site map
Ⓚ by koein
JOIN
news by email
REGISTER
HI, {{username}}
Manage account
Change password
My stories
My announcements
Logout