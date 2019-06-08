اعتقال مناصر لداعش خطط لارتكاب اعتداء في نيويورك

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أعلن المدعي العام الفدرالي في بروكلين، أن شرطة نيويورك اعتقلت الخميس رجلا للاشتباه بتخطيطه لارتكاب اعتداء في حي تايمز سكوير في نيويورك، على أن يمثل أمام القضاء.

وقال مكتب المدعي العام الفدرالي، ريتشارد دونوغيو في بيان، إن المشتبه به يدعى عاشق العلم، وكان يخضع للمراقبة منذ أشهر عدة واعتقل الخميس بينما كان يحاول شراء مسدسين من عيار 9 ملم من طراز غلوك.

ونقل البيان نفسه عن قائد شرطة نيويورك جيمس أونيل قوله، إن الشاب البالغ الثانية والعشرين من العمر بتوجهه لشراء السلاح "إنما يؤكد بشكل واضح أنه كان عازما على الانتقال إلى الفعل". ولم يوضح البيان طبيعة التهم الموجهة الى الشاب عاشق العلم.

وتبين من مراقبة اتصالات المتهم المتحدر من أصل بنغلادشي، أنه كان ينوي مهاجمة سياسيين في نيويورك وواشنطن قبل أن يقرر التركيز على حي تايمز سكوير. وهو من سكان حي كوينز في نيويورك.

وفي أغسطس 2018 اتصل به شخص يتعاون مع الشرطة بعد تزايد الشكوك حول نواياه إثر مراقبة مكالماته.

وخلال لقائه الشرطي المتخفي، أعلن عاشق العلم تعاطفه مع تنظيم داعش وإعجابه بأسامة بن لادن. إلا أنه لم يشر أبدا إلى علاقة له بأي منظمة أو بأحد ممثليها.

والتقى الشرطي المتخفي مرارا المشتبه به، قبل أن يوصله بشخص قادر على تأمين السلاح له، وكان أيضا شرطيا.

ويعتبر حي تايمز سكوير من أبرز المعالم السياحية في مدينة نيويورك، وسبق أن تعرض لهجمات أو كان هدفا لمخططي هجمات.

ففي عام 2017 صدم ريتشارد روخاس بسيارته حشدا من الناس في تايمز سكوير ما أدى إلى مقتل امرأة وإصابة 22 شخصا بجروح. وفي التحقيق معه تبين أنه جندي سابق ولا علاقة له بالتيارات المتشددة.

وفي عام 2016 اعتقل ثلاثة أشخاص كانوا ينوون زرع متفجرات في تايمز سكوير وفي مترو نيويورك، قبل أن يقوموا بفعلتهم.