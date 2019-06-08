living cost indicators
carnet
horoscope
markets
polls
jobs
writers
weather
advertise
contact
RELATED LINKS
ARCHIVES
ODIASPORA
OTV
SAWT EL MADA
HOME
NEWS
LEBANON
WORLD
HEALTH
BUSINESS
SPORTS
TECHNOLOGY
MENA
search archives
FPM
FOUNDER
PRESIDENT
FPM EVENTS
FPM LEBANON
CHARTER & LOGO
FPM WORLDWIDE
COMMITTEES
IN THE MEDIA
PARLIAMENTARY BLOC
ENTERTAINMENT
PHOTOS & VIDEOS
PHOTOS
VIDEOS
search archives
SOCIAL AND MOBILE
U WITNESS
ALL STORIES
ALL ANNOUNCEMENTS
MORE
HOME
NEWS
Lebanon
World
Health
Business
Sports
Technology
Mena
FPM
ENTERTAINMENT
PHOTOS
VIDEOS
SOCIAL AND MOBILE
U WITNESS
Living Cost Indicators
Horoscope
Markets
Carnet
Polls
Pdf Library
Search Archive
REGISTER
Writers
Jobs
Advertise
Contact
Weather
LOGIN
HI,{{username}}
Manage account
Change password
My stories
My announcements
Logout
LEBANON
WORLD
HEALTH
BUSINESS
SPORTS
TECHNOLOGY
MENA
PHOTOS
VIDEOS
FOUNDER
PRESIDENT
FPM EVENTS
FPM LEBANON
CHARTER & LOGO
FPM WORLDWIDE
COMMITTEES
IN THE MEDIA
PARLIAMENTARY BLOC
APPLY TO FPM
ALL STORIES
ALL ANNOUNCEMENTS
HEADLINES
{{headlineCount}} new {{headlineCount == 1 ? 'update' : 'updates'}}
+ MORE HEADLINES

اعتقال مناصر لداعش خطط لارتكاب اعتداء في نيويورك

8
JUNE
2019
  • {{article.caption}}
  • {{article.caption}}
A
+
A
-
Print
Email
Email
A
+
A
-

أعلن المدعي العام الفدرالي في بروكلين، أن شرطة نيويورك اعتقلت الخميس رجلا للاشتباه بتخطيطه لارتكاب اعتداء في حي تايمز سكوير في نيويورك، على أن يمثل أمام القضاء.

وقال مكتب المدعي العام الفدرالي، ريتشارد دونوغيو في بيان، إن المشتبه به يدعى عاشق العلم، وكان يخضع للمراقبة منذ أشهر عدة واعتقل الخميس بينما كان يحاول شراء مسدسين من عيار 9 ملم من طراز غلوك.

ونقل البيان نفسه عن قائد شرطة نيويورك جيمس أونيل قوله، إن الشاب البالغ الثانية والعشرين من العمر بتوجهه لشراء السلاح "إنما يؤكد بشكل واضح أنه كان عازما على الانتقال إلى الفعل". ولم يوضح البيان طبيعة التهم الموجهة الى الشاب عاشق العلم.

وتبين من مراقبة اتصالات المتهم المتحدر من أصل بنغلادشي، أنه كان ينوي مهاجمة سياسيين في نيويورك وواشنطن قبل أن يقرر التركيز على حي تايمز سكوير. وهو من سكان حي كوينز في نيويورك.

وفي أغسطس 2018 اتصل به شخص يتعاون مع الشرطة بعد تزايد الشكوك حول نواياه إثر مراقبة مكالماته.

وخلال لقائه الشرطي المتخفي، أعلن عاشق العلم تعاطفه مع تنظيم داعش وإعجابه بأسامة بن لادن. إلا أنه لم يشر أبدا إلى علاقة له بأي منظمة أو بأحد ممثليها.

والتقى الشرطي المتخفي مرارا المشتبه به، قبل أن يوصله بشخص قادر على تأمين السلاح له، وكان أيضا شرطيا.

ويعتبر حي تايمز سكوير من أبرز المعالم السياحية في مدينة نيويورك، وسبق أن تعرض لهجمات أو كان هدفا لمخططي هجمات.

ففي عام 2017 صدم ريتشارد روخاس بسيارته حشدا من الناس في تايمز سكوير ما أدى إلى مقتل امرأة وإصابة 22 شخصا بجروح. وفي التحقيق معه تبين أنه جندي سابق ولا علاقة له بالتيارات المتشددة.

وفي عام 2016 اعتقل ثلاثة أشخاص كانوا ينوون زرع متفجرات في تايمز سكوير وفي مترو نيويورك، قبل أن يقوموا بفعلتهم.

 

MORE ABOUT
{{article.title}}
ADVERTISE HERE
RELATED ARTICLES
JUST IN
FOR YOU
JOBS
LIVING COST
CARNET
BEIRUT, LEBANON
YOUR HOROSCOPE
TRENDING
TOP VIEWED
TOP SHARED
today this week this month this year
{{article.title}}
HEADLINES
{{headlineCount}} new {{headlineCount == 1 ? 'update' : 'updates'}}
+ MORE HEADLINES
TRENDING
TOP VIEWED
TOP SHARED
today this week this month this year
{{article.title}}
Copyright tayyar.org 2002 2019. All Rights Reserved.
Terms of use Privacy policy Site map
Ⓚ by koein
JOIN
news by email
REGISTER
HI, {{username}}
Manage account
Change password
My stories
My announcements
Logout