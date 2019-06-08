موسكو تعلن موعد بدء تسليم إس 400 لتركيا

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قال سيرغي تشيمزوف، رئيس الشركة الحكومية الروسية الكبرى "روس تيخ"، إن عمليات تسليم منظومات الدفاع الجوي الصاروخية الروسية إلى تركيا، ستبدأ خلال شهرين.

وأضاف في حديث له، على هامش منتدى بطرسبورغ الاقتصادي الدولي: "كل شيء على ما يرام في هذا الموضوع. أعتقد أننا سنبدأ التوريد، بعد شهرين. لقد استلمنا الدفعات المالية، وجهز القرض المالي الخاص بالصفقة".

وأكد أن "أموال القرض أنفقت، والمعدات أنتجت بالفعل. والأطقم التركية التي ستشغل المنظومات دربت بشكل جيد.

وتجري فعاليات منتدى بطرسبورغ الاقتصادي الدولي، خلال الفترة من 6 إلى 8 يونيو، تحت عنوان "تطوير أجندة التنمية المستدامة"، بمشاركة ممثلين عن 140 دولة، وحضور عربي فعال.