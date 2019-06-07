بوتين يتحدث عن الحرب التكنولوجية الأولى في العصر الحديث

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اعتبر الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، أن محاولات إخراج عملاق الاتصالات الصيني "هواوي" من الأسواق العالمية ليس إلا بداية لحرب تكنولوجية عالمية.

وقال بوتين في الجلسة العامة لمنتدى بطرسبورغ الاقتصادي الروسي، إن "الوضع المحيط بـ"هواوي"، التي يحاولون مضايقتها وإخراجها من الأسواق العالمية، ليس إلا أول حرب تكنولوجية في العصر الحديث".

أبرز ما جاء في كلمة الرئيس الروسي:

-الاقتصاد العالمي دخل مرحلة الحروب التجارية والنزاعات الحمائية

-نقترح تأسيس بنك دولي للمعلومات

-الدولار أصبح أداة للضغط على دول العالم

-دول كانت تدعو لحرية التجارة باتت تتحدث عن العقوبات في الوقت الراهن

-التجارة العالمية لم تعد المحرك المطلق للاقتصاد العالمي، -الحروب التجارية مستعرة والحمائية تتزايد

-مهمتنا في السنوات القريبة أن تصبح روسيا ضمن قائمة أكبر خمسة اقتصادات في العالم