living cost indicators
carnet
horoscope
markets
polls
jobs
writers
weather
advertise
contact
RELATED LINKS
ARCHIVES
ODIASPORA
OTV
SAWT EL MADA
HOME
NEWS
LEBANON
WORLD
HEALTH
BUSINESS
SPORTS
TECHNOLOGY
MENA
search archives
FPM
FOUNDER
PRESIDENT
FPM EVENTS
FPM LEBANON
CHARTER & LOGO
FPM WORLDWIDE
COMMITTEES
IN THE MEDIA
PARLIAMENTARY BLOC
ENTERTAINMENT
PHOTOS & VIDEOS
PHOTOS
VIDEOS
search archives
SOCIAL AND MOBILE
U WITNESS
ALL STORIES
ALL ANNOUNCEMENTS
MORE
HOME
NEWS
Lebanon
World
Health
Business
Sports
Technology
Mena
FPM
ENTERTAINMENT
PHOTOS
VIDEOS
SOCIAL AND MOBILE
U WITNESS
Living Cost Indicators
Horoscope
Markets
Carnet
Polls
Pdf Library
Search Archive
REGISTER
Writers
Jobs
Advertise
Contact
Weather
LOGIN
HI,{{username}}
Manage account
Change password
My stories
My announcements
Logout
LEBANON
WORLD
HEALTH
BUSINESS
SPORTS
TECHNOLOGY
MENA
PHOTOS
VIDEOS
FOUNDER
PRESIDENT
FPM EVENTS
FPM LEBANON
CHARTER & LOGO
FPM WORLDWIDE
COMMITTEES
IN THE MEDIA
PARLIAMENTARY BLOC
APPLY TO FPM
ALL STORIES
ALL ANNOUNCEMENTS
HEADLINES
{{headlineCount}} new {{headlineCount == 1 ? 'update' : 'updates'}}
+ MORE HEADLINES

الخارجية الأمريكية تطرد مهندس صفقة تسليح ضخمة مع السعودية

7
JUNE
2019
  • {{article.caption}}
  • {{article.caption}}
A
+
A
-
Print
Email
Email
A
+
A
-
أكدت صحيفة "وول ستريت جورنال" أن الخارجية الأمريكية أجبرت على الاستقالة مسؤولا رفيع المستوى لعب دورا هاما في إبرام صفقة تسليح ضخمة بين الولايات المتحدة والسعودية مؤخرا.
 
ونقلت الصحيفة عن مسؤولين أمريكيين حاليين وسابقين قولهم إن تشارلز فولكنر أجبر في الـ10 من مايو الماضي على الاستقالة من منصب نائب مساعد وزير الخارجية، وذلك بعد أن بذل جهودا ملموسة لإعداد خطة أتاحت لإدارة الرئيس دونالد ترامب الاستفادة من إعلان حالة الطوارئ على خلفية التصعيد مع إيران لإبرام صفقة تسليح بقيمة ثمانية مليارات دولار  رغم معارضة الكونغرس.
 
وأشارت الصحيفة إلى أن دور فولكنر الممثل السابق عن شركة "رايثيون" المختصة بإنتاج المنظومات الدفاعية في إعداد خطة إعلان حالة الطوارئ، أثار التساؤلات ومخاوف متزايدة لدى الكونغرس، خاصة وأن صفقة التسليح تشمل على وجه الخصوص منتجات "رايثيون" بقيمة ملياري دولار.
 
ويرغب المشرعون الديمقراطيون في التأكد مما إذا كانت إدارة ترامب خالفت القواعد الأخلاقية في المشاورات الداخلية بشأن الإعلان الذي مهد الطريق للصفقة.
 
ومن المقرر أن تنظم لجنة الشؤون الخارجية في مجلس النواب الأربعاء المقبل جلسة استماع من المتوقع أن تركز على دور فولكنر الذي عمل خلال العامين الماضيين نائبا لمساعد الوزير، وقائما بأعمال مساعد الوزير للشؤون التشريعية.
 
وأكدت مصادر الصحيفة أن فولكنر وفريقه المختص بالشؤون التشريعية كان الطرف الوحيد الذي دعا بومبيو أثناء مشاورات جرت داخل الوزارة العام الماضي إلى تأكيد هذا الأمر أمام الكونغرس، محذرا من أن عدم فعل ذلك يهدد صفقات التسليح المبرمة مع شركاء واشنطن.
 
ووقف بومبيو حينئذ إلى جانب فولكنر، على الرغم من معارضة معظم أعضاء فريقه المشاركين في المشاورات، لكن وفي وقت سابق من العام الجاري، قرر الكونغرس منع الحكومة من تصدير السلاح إلى التحالف العربي، فيما إدارة ترامب استفادت من إعلان حالة الطوارئ لتجاوز هذا الحظر.
روسيا اليوم
MORE ABOUT
{{article.title}}
ADVERTISE HERE
RELATED ARTICLES
JUST IN
FOR YOU
JOBS
LIVING COST
CARNET
BEIRUT, LEBANON
YOUR HOROSCOPE
TRENDING
TOP VIEWED
TOP SHARED
today this week this month this year
{{article.title}}
HEADLINES
{{headlineCount}} new {{headlineCount == 1 ? 'update' : 'updates'}}
+ MORE HEADLINES
TRENDING
TOP VIEWED
TOP SHARED
today this week this month this year
{{article.title}}
Copyright tayyar.org 2002 2019. All Rights Reserved.
Terms of use Privacy policy Site map
Ⓚ by koein
JOIN
news by email
REGISTER
HI, {{username}}
Manage account
Change password
My stories
My announcements
Logout