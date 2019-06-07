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"الفهد الغادر" عبر كل الأسوار.. وقتل طفلا وسط أهله

7
JUNE
2019
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لقي طفل في الثانية من عمره مصرعه بأنياب فهد داخل مجمع موظفين محمي بأسلاك شائكة في متنزه كروغر الوطني في جنوب أفريقيا.

وقال المتنزه في بيان الخميس إن "الطفل كان يبلغ من العمر 30 شهرا.. ووثق الأطباء في مستشفى شونغوي وفاة الطفل بعد أن نقله أفراد أسرته على وجه السرعة إلى المستشفى".

ووفقا لصحيفة الغارديان البريطانية، فقد قتل الطفل مساء الأربعاء بعد أن دخل إلى منطقة معيشة طاقم المتنزه، التي يفصلها حاجز شائك مكهرب عن بقية المتنزه.

وقال المتنزه إن فريقا من حراس المتنزه سارعوا إلى مطاردة الفهد وقتله لتجنب تكرار هذا الأمر، مضيفا أن الفهد ربما تعرض لهجوم من قبل، ذلك أنه كان معتادا على التفاعل مع البشر.

وأضاف المتنزه في البيان "في متنزهات مثل متنزه كروغر الوطني غالبا ما تتفاعل الحيوانات المفترسة مع السائحين وطاقم المتنزه، وفي بعض الأحيان قد تعتاد بعض أنواع الحيوانات مثل الفهد على الناس وتفقد شعورها بالخوف".

وأشار المتنزه إلى أن التغير في السلوك الطبيعي يمكن أن يؤدي إلى حوادث مؤسفة مثل هذا الحادث".

وقال رئيس مؤسسة المتنزهات الطبيعية في جنوب أفريقيا، فونديسيل مكتيني، مقدما تعازيه لأسرة الطفل، إن حدوث هجمات خطيرة تواجه أفراد الطاقم وعائلاتهم مسألة نادرة الحدوث، لكنه اعتبر أن "هذا الخطر نعيشه بشكل يومي فيما نساعد في حماية الأنواع لمصلحة الجميع".

يشار إلى مساحة متنزه كروغر الوطني في جنوب أفريقيا تصل إلى نحو 5 ملايين فدان، وتأوي أكثر من 500 نوع من أنواع الطيور، و147 حيوانا من الثدييات.

وقع الحادث بالقرب من "كررودايل بريدج"، وهو مخيم لاستراحة السواح بالقرب من الحدود الجنوبية للمتنزه.

 

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