نجلا ترامب يقضيان ليلة صاخبة في حانة بإيرلندا ويتهربان من دفع الفاتورة!

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أمضى نجلا الرئيس الأمريكي، دونالد جونيور وإريك، ليلة صاخبة في إحدى حانات إيرلندا، خلال زيارة والدهما لمنتجعه السياحي في بلدة دونباغ، بعد زيارته رسمية إلى بريطانيا.



وفي حين التقى أغلب سكان البلدة أفراد عائلة ترامب سابقا، إلا أن هذا اللقاء كان الأول منذ وصول ترامب الأب إلى البيت الأبيض، فقد انتظروا، ليلة الأربعاء، ساعات طويلة لاستقبال الضيوف الأمريكيين.



وقال صاحب الحانة التي زارها نجلا ترامب، إن إريك ود.جونيور دخلا بعد وصولهما خلف "البار"، وسكبا أقداح المشروب وسط هتافات عالية".



وقال نجل الرئيس الأمريكي، د. جونيور: "نشعر بالكثير من الدعم هذه الليلة. نحب دوما المجيء إلى هنا".



ولكن ليلة الأخوين ترامب لم تكتمل في الحانة، فالوضع الأمني أصبح أكثر تعقيدا مع وصول الصحفيين إلى المكان لتغطية الحدث، فتم نقلهما عبر البوابة الخلفية لمطبخ الحانة إلى سيارتهما، دون أن يسددا الحساب!.



إلا أن "فاتورة الليلة الصاخبة" أرسلت إلى المنتجع حيت تقيم عائلة ترامب.



وتحظى عائلة ترامب بترحيب كبير في دونباغ، إذ يقدم منتجع ترامب فرص عمل لربع السكان تقريبا، ورغم أن بعضهم لا يؤيد سياسة الرئيس الأمريكي إلا أنهم يفرقون ما بين السياسة والأعمال الحرة!