حدث فلكي هام بعد أيام.. "يمكن رؤيته بالعين المجردة"

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لن يحتاج محبو الظواهر الفلكية المثيرة إلى شراء معدات خاصة لرؤية حدث فلكي هام يمكن رؤيته بالعين المجردة، في وقت لاحق من شهر يونيو الجاري.

فقد أعلنت إدارة الطيران والفضاء الأميركية (ناسا) أنه في العاشر من يونيو (الاثنين المقبل) سيواجه كوكب المشتري الأرض، وسيكون في أقرب نقطة له من كوكبنا.

وتحدث هذه الظاهرة السنوية عندما يكون المشتري والشمس على خط واحد مع الأرض.

وسيكون ذلك العملاق الغازي (المشتري) مضاء بالكامل بواسطة الشمس مما يجعله أكثر إشراقا ليلا في السماء، بحسب ما ذكر موقع شبكة "سي بي إس" نيوز الأميركية.