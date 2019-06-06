living cost indicators
carnet
horoscope
markets
polls
jobs
writers
weather
advertise
contact
RELATED LINKS
ARCHIVES
ODIASPORA
OTV
SAWT EL MADA
HOME
NEWS
LEBANON
WORLD
HEALTH
BUSINESS
SPORTS
TECHNOLOGY
MENA
search archives
FPM
FOUNDER
PRESIDENT
FPM EVENTS
FPM LEBANON
CHARTER & LOGO
FPM WORLDWIDE
COMMITTEES
IN THE MEDIA
PARLIAMENTARY BLOC
ENTERTAINMENT
PHOTOS & VIDEOS
PHOTOS
VIDEOS
search archives
SOCIAL AND MOBILE
U WITNESS
ALL STORIES
ALL ANNOUNCEMENTS
MORE
HOME
NEWS
Lebanon
World
Health
Business
Sports
Technology
Mena
FPM
ENTERTAINMENT
PHOTOS
VIDEOS
SOCIAL AND MOBILE
U WITNESS
Living Cost Indicators
Horoscope
Markets
Carnet
Polls
Pdf Library
Search Archive
REGISTER
Writers
Jobs
Advertise
Contact
Weather
LOGIN
HI,{{username}}
Manage account
Change password
My stories
My announcements
Logout
LEBANON
WORLD
HEALTH
BUSINESS
SPORTS
TECHNOLOGY
MENA
PHOTOS
VIDEOS
FOUNDER
PRESIDENT
FPM EVENTS
FPM LEBANON
CHARTER & LOGO
FPM WORLDWIDE
COMMITTEES
IN THE MEDIA
PARLIAMENTARY BLOC
APPLY TO FPM
ALL STORIES
ALL ANNOUNCEMENTS
HEADLINES
{{headlineCount}} new {{headlineCount == 1 ? 'update' : 'updates'}}
+ MORE HEADLINES

فرنسا: ماكرون وترامب وماي يحيون الذكرى الـ 75 لإنزال النورماندي

6
JUNE
2019
  • {{article.caption}}
  • {{article.caption}}
A
+
A
-
Print
Email
Email
A
+
A
-
باريس — سبوتنيك - يحيي زعماء فرنسا والولايات المتحدة وبريطانيا اليوم الخميس في فرنسا الذكرى الـ75 لإنزال النورماندي المعروف ب"دي داي" الذي قام به الحلفاء إبان الحرب العالمية الثانية في السادس من يونيو عام 1944.
 
وتأتي مراسم الإحياء التي ستجري اليوم في فرنسا تكملة للمراسم التي جرت يوم أمس الأربعاء 5 يونيو/حزيران في بورتسموث البريطانية والتي شارك فيها عدد من قادة العالم على رأسهم الرئيس الأمريكي ترامب والفرنسي ماكرون والمستشارة الألمانية ميركل ورئيس الوزراء الكندي جاستن ترودو ورئيسة الوزراء البريطانية تيريزا ماي بالإضافة للملكة إليزابيث.
 
وبحسب جدول أعمال الرئيس الفرنسي، تبدأ المراسم على الساعة السادسة والنصف صباحا بتوقيت غرينتش حيث سيضع كل من الرئيس ماكرون ورئيسة الوزراء تيريزا ماي حجر الأساس لنصب تذكاري مخصص للجنود البريطانيين في منطقة "فير سور مير" في النورماندي قبل أن يلقيا كلمة بهذه المناسبة.
 
هذا ومن المنتظر أن يحيي كل من الرئيس ماكرون ونظيره الأمريكي ترامب برفقة زوجتيهما بريجيب وميلانيا ذكرى الجنود الأمريكيين الذي قضوا على شاطئ النورماندي. ويبدأ الاحتفال على الساعة التاسعة صباحا بتوقيت غرينيتش في مقبرة "كولفيل سور مير" التي يرقد فيها 9386 جندي أمريكي حيث سيتم إلقاء النشيدين الفرنسي والأمريكي قبل أن يلقي الزعيمان بعدها كلمة بحضور قدامى المحاربين.
 
وسيقوم الرئيس ماكرون بتكريم خمسة جنود أمريكيين من قدامى المحاربين الذي شاركوا بإنزال النورماندي.
 
ويتخلل المراسم دقيقة صمت على أرواح الجنود الموتى يليها 21 طلقة مدفع قبل عرض عسكري جوي مشترك بين القوات الأمريكية والفرنسية.
 
وبعد انتهاء المراسم يتوجه ماكرون وترامب بصحبة زوجتيهما لمديرية شرطة منطقة النورماندي حيث ستجمعهم مأدبة غداء ابتداءا الساعة الحادية عشرة والربع بتوقيت غرينيتش قبل أن يعقد الزعيمان اجتماعا مغلقا.
 
ويختتم الرئيس ماكرون يوم إحياء الذكرى ال75 لإنزال النورماندي باحتفال تكريمي لموتى جنود فرقة "كيفر" التابعة للمقاومة الفرنسية إبان الاحتلال الألماني والتي كانت الفرقة الفرنسية الوحيدة المشاركة بالإنزال. هذا ومن المنتظر أن يلقي ماكرون كلمة بعد انتهاء الاحتفال التكريمي على قرابة الساعة الثالثة من بعد الظهر بتوقيت غرينيتش في بلدة "كولفيل مونتغومري" في النورماندي.
 
وتعدّ عملية إنزال النورماندي أكبر عملية إنزال بحري في التاريخ شارك فيها 156000 جندي أمريكي وبريطاني وكندي بالإضافة لجنسيات أخرى. وانطلق الجنود بالسفن من الشواطئ البريطانية عابرين بحر المانش لكي يصلوا لشاطئ النورماندي شمال غرب فرنسا لمواجهة الجيش النازي الذي مني بهزيمة كبيرة غيرت مجرى الحرب.
MORE ABOUT
{{article.title}}
ADVERTISE HERE
RELATED ARTICLES
JUST IN
FOR YOU
JOBS
LIVING COST
CARNET
BEIRUT, LEBANON
YOUR HOROSCOPE
TRENDING
TOP VIEWED
TOP SHARED
today this week this month this year
{{article.title}}
HEADLINES
{{headlineCount}} new {{headlineCount == 1 ? 'update' : 'updates'}}
+ MORE HEADLINES
TRENDING
TOP VIEWED
TOP SHARED
today this week this month this year
{{article.title}}
Copyright tayyar.org 2002 2019. All Rights Reserved.
Terms of use Privacy policy Site map
Ⓚ by koein
JOIN
news by email
REGISTER
HI, {{username}}
Manage account
Change password
My stories
My announcements
Logout