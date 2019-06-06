أغنى رجال العالم يعملان في مطعم للوجبات الخفيفة (فيديو)

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قام أغنى الناس على كوكبنا، مؤسس مايكروسوفت، بيل غيتس، ورئيس مجلس إدارة شركة بيركشير هاثاواي، وارن بافت، بالعمل ليوم واحد في مطعم للوجبات الخفيفة "ديري كوين".

تلقى المليارديرات الطلبات وتعلموا صنع البوظة وتكلموا مع الزائرين، نشر بيل غيتس الفيديو في مدونته، ويظهر على المقطع، أن وارن بافت لم يتمكن على الفور صنع نوع من الآيس كريم، الذي يشتهر بعدم السقوط من الكأس إذا تم قلبه، يُطلب من موظفي المطعم قلب هذه البوظة كل مرة قبل تقديمها لإثبات تفرد وصفتهم.

يحتل وارن بافيت المركز الثالث في تصنيف فوربس العالمي بثروة تبلغ 82.5 مليار دولار، ويحتل بيل غيتس المرتبة الثانية بثروة قدرها 96.5 مليار دولار (أصبح رئيس شركة أمازون جيف بيزوس في المرتبة الأولى بثروة قدرها 131 مليار دولار). بالإضافة إلى ذلك، غيتس وبافت صديقان قديمان. فيتحدث مؤسس شركة Microsoft غالبًا عن كيفية قضاء وقتهم معًا في مدونتهم.

وفقد 430 رجل أعمال لقب الملياردير وذلك بسبب ضعف أداء سوق الأسهم وارتفاع الدولار الأمريكي، وفقا لتقرير شركة أبحاث "هورون".

حيث أصبح عدد المليارديرات في العالم 2470 شخصا، ومن جهة أخرى دخل 201 شخصا جديدا إلى القائمة كما يبلغ متوسط عمر الأثرياء 64 عاما.