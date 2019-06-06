بعد "التنازل".. مفاجأة جديدة في "فضيحة رونالدو"

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بعد ساعات من تقرير أشار إلى تنازل كاثرين مايورغا عن دعوى اغتصاب أقامتها ضد نجم كرة القدم كريستيانو رونالدو، نفت محامية عارضة الأزياء السابقة أن تكون موكلتها قد أقدمت على هذا الفعل.

وجاء نفي المحامية لاريسا دروهوبيتشر ردا على ما ذكرته في وقت سابق وكالة "بلومبيرغ"، عن إسقاط الشكوى بحق نجم يوفنتوس الإيطالي، دون تحديد ما إذا تم التوصل إلى اتفاق مالي بين الطرفين.

وأشار تقرير "بلومبيرغ" الى أنه تم تقديم إخطار بالتخلي الطوعي عن الشكوى الشهر الماضي في محكمة ولاية نيفادا في لاس فيغاس.

ولم تذكر ما إذا كانت عارضة الأزياء السابقة قد توصلت إلى اتفاق رضائي مع رونالدو للتخلي عن ملاحقة أفضل لاعب في العالم 5 مرات، في الشكوى المقدمة في لاس فيغاس التي تتهمه فيها باغتصابها في 13 يونيو 2009 في غرفتها في الفندق، وأنه مارس عليها ضغوطا لتوقيع اتفاق مالي لالتزام الصمت بشأن ما حصل.

لكن محامية مايورغا نفت لوكالة "فرانس برس" هذه المعلومات، بالقول "لم يتم إسقاط التهم"، لكنها أوضحت "لقد سحبنا وحسب الشكوى على مستوى الولاية (نيفادا) لأننا قدمنا شكوى مماثلة أمام المحكمة الفدرالية".

وأضافت: "قمنا بتغيير الاختصاص القضائي فقط، لكن التهم لا تزال قائمة".

ونفى رونالدو (34 عاما) هذه الاتهامات بشدة.

وصرحت مايورغا العام الماضي أنها، رغم توصلها إلى تسوية مالية مع رونالدو، شعرت بعد فترة قصيرة من عملية الاغتصاب المزعومة، بصدمة عاطفية لم تسمح لها بالمشاركة في عملية الوساطة.

وبعد الاتهامات المتجددة، أعادت شرطة لاس فيغاس فتح تحقيق في الأمر.