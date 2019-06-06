حزيران سيسجّل عودة للأمطار!

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رياحٌ شمالية معتدلة نهاراً وباردة ليلاً تخترق الحوض الشرقي للبحر المتوسط من تركيا وبحر ايجيه وتتابع سيرها نحو غرب المملكة السعودية الأمر الذي سيؤدي الى تراجع درجات الحرارة وانحسار موجة الحرّ عن المنطقة خلال العشرة ايام المقبلة بحسب ما افاد الأب إيلي حنيصر.

بالمقابل، تتدفّق السحب المدارية المغبرة من شمال البحر الأحمر نحو الأردن ولبنان وفلسطين وسوريا، وتسبب بحالات عدم استقرار سريعة يتخللها تساقط للأمطار بخاصة في البقاع الشرقي والجبال الشمالية والأردن وسوريا ويُنتظر ان تستمر حتى ظهر الأحد بشكل متفرّق وعشوائي مع عواصف رعدية.

تشير خرائط السحب ان الأمطار العابرة ستتوزع بشكل رئيسي بين بعلبك وضواحيها، عرسال القاع، حدث بعلبك...الجبال الشمالية وصولاً الى الضنية.

الحرارة على الساحل: 28/29 نهاراً و 25 ليلاً

في طرابلس: 33/25

على الجبال 1200 متر: 25 درجة تنخفض ليلاً الى 16 درجة

في البقاع: 34 درجة نهاراً تنخفض ليلاً الى 22 درجة.

الرطوبة: بين 55 و 75%

الرياح: شمالية ناشطة سرعتها 45 كلم في الساعة.

الضغط الجوي: 1011hpa