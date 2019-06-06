رمى طفلاً من الطابق الثالث لسبب تافه!

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يواجه رجل أميركي السجن لمدة 19 عاما، إثر اعترافه برميه طفلا يبلغ من العمر 5 سنوات من شرفة في الطابق الثالث، لمركز تسوق يقع في ولاية مينيسوتا الأميركية.

واعترف الفاعل إيمانويل أراندا، أنه قصد "مركز أميركا للتسوق"، بنية "قتل أحد ما"، فاختار الطفل المسكين، لاندن، وألقاه من الطابق الثالث، في حين أكد أهل الضحية خلال المحاكمة أن الفاعل قام بالقتل عمدا.

وأبلغ أراندا المحققين أنه كان يحاول استلطاف نساء في المركز التجاري، وعندما باءت جميع محاولاته بالفشل، "تسبب ذلك في جعله عدوانيا"، مضيفا أنه كان يرغب بقتل شخص بالغ، قبل أن يختار الطفل لاندن.

ولحسن الحظ، نجا الطفل من الموت بأعجوبة، بعد أن ألقي به من ارتفاع 12 مترا، لكنه خضع لعدة عمليات جراحية قبل أن يستقر وضعه.

وطالبت عائلة لاندن بإنزال أشد العقوبات بأراندا، لكي "يدرك عواقب أفعاله"، في حين اتهمته النيابة العامة بتهمة واحدة هي القتل العمد، مقابل اعترافه بصدق عما ارتكبه.