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ترامب يختتم زيارته إلى بريطانيا بـ"ذكرى حربية"

6
JUNE
2019
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يختتم الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، زيارته إلى بريطانيا بحضور احتفال الذكرى الخامسة والسبعين لما يسمى بـ"الدي داي" لإنزال القوات البريطانية و المتحالفة معها على شواطئ النورماندي الفرنسية، التي كانت أولى خطوات هزيمة القوات النازية إبان الحرب العالمية الثانية.
 
و يشارك إلى جانب ملكة بريطانيا، إليزابيث الثانية، 15 زعيم دولة من العالم، بدعوة من رئيسة الوزراء البريطانية، تيريزا ماي، وممثلين عن الدول التي شاركت بالتحالف مع القوات البريطانية لهزيمة النازية.
 
وسيستعرض الجيش الملكي البريطاني قطعة عسكرية شاركت بالحرب العالمية الثانية، فيما ستنظم عرضا عسكريا يحاكي عملية الإنزال الأكبر قي تاريخ الجيش البريطاني إبان الحرب العالمية الثانية.
 
 
يأتي ذلك بعد أن شهدت عدة مدن بريطانية، الثلاثاء، تظاهرات احتجاجية على زيارة ترامب، إلى لندن كانت أهمها وأضخمها في العاصمة البريطانية.
 
ووصل ترامب وزوجته ميلانيا، الاثنين، في زيارة دولة تستمر 3 أيام، وأقيمت مأدبة في قصر بكنغهام، مساء الاثنين.
 
وكانت زيارة ترامب الأخيرة، في يوليو الماضي، قد كلفت الشرطة أكثر من 14.2 مليون جنيه إسترليني (17.95 مليون دولار).
 
وقد نشرت الشرطة خلال تلك الزيارة 10 آلاف ضابط من جميع أنحاء بريطانيا.
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