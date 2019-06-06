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"دبلوماسية الباندا" ترسم الابتسامة على محيا بوتن

6
JUNE
2019
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قدم الرئيس الصيني شي جين بينغ اثنين من الباندا لحديقة حيوان موسكو في مراسم مع الرئيس الروسي فلاديمير بوتن وذلك في لفتة وصفها بوتين بأنها دلالة على عمق الثقة والاحترام بين البلدين.
 
وكشف الرئيس الصيني عن حيواني الباندا- رو يي ودينغ دينغ- بعد محادثات مع بوتين الذي وصفه بأنه "أفضل صديق" في بداية زيارة تستغرق ثلاثة أيام يشارك خلالها في منتدى اقتصادي في سان بطرسبرغ في وقت لاحق هذا الأسبوع.
 
وسيعيش حيوانا الباندا في منطقة محاطة بسياج أعدت خصيصا لهما.  ومنحت بكين الدبين لموسكو لمدة 15 عاما في إطار مشروع بحثي مشترك.
 
وتأتي زيارة شي لروسيا مع وصول العلاقات بين موسكو والغرب إلى أدنى مستوى لها منذ الحرب الباردة كما تأتي في ظل توتر العلاقات بين بكين والولايات المتحدة بسبب حرب تجارية. وتحرص روسيا والصين على إظهار سعيهما لتعزيز العلاقات.
 
وتعهد الزعيمان بتعميق التعاون الفني العسكري خلال محادثات في موسكو في حين وقعت شركات روسية وصينية عددا من الصفقات.
 
وقال الرئيس الصيني في تعليقات نشرها موقع الكرملين "خلال السنوات الست الماضية التقينا نحو 30 مرة... بوتين أفضل صديق لي وهو رفيق جيد".
 
ووجه بوتن بينما كان واقفا إلى جانب شي الشكر للصين على  تقديم حيواني الباندا إلى حديقة حيوان موسكو.
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