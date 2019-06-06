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عمدة لندن يسخر من ترامب: "طفل بعمر 11 عاما"

6
JUNE
2019
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في إطار صدام طويل بين الرجلين، هاجم رئيس بلدية لندن، صادق خان، الرئيس الأميركي، دونالد ترامب، ووصفه بـ"طفل يبلغ من العمر 11 عاما".
 
وقبل وصوله إلى العاصمة لندن، في زيارة استغرقت 3 أيام، أثار ترامب خلافا مع رئيس بلديتها، وغرد عبر تويتر، واصفا خان بأنه "فاشل تماما"، و"متبلد الحس" وأن أداءه كعمدة "مروع"، واتهمه من قبل بعدم بذل ما يكفي من جهد لمنع الهجمات الإرهابية في لندن.
 
وفي المقابل رد عمدة لندن، قائلا إنه لم يشعر بالإهانة من تغريدة الرئيس الأميركي البالغ من العمر 72 عاما.
 
وقال خان لشبكة سي إن إن: "هذا هو نوع السلوك الذي أتوقعه من طفل عمره 11 عاما (..) ليس لي أن أرد بطريقة مماثلة"، متعهدا بألا يكتب "تغريدات طفولية" مثلما يفعل ترامب.
 
وكرر ترامب توبيخه لعمدة لندن، واصفا إياه بـ"السلبي وغير النبيه"، وقال إنه لم يقم بعمله بشكل جيد، بينما عليه التركيز على وظيفته.
 
وجاء هذا التوبيخ على الهواء مباشرة، الثلاثاء، ردا من ترامب على سؤال لإحدى الصحفيات في مؤتمر مشترك مع رئيسة الوزراء البريطانية المنتهية ولايتها، تيريزا ماي، في العاصمة البريطانية لندن، التي لم تعلق على إهانة الرئيس الأميركي لعمدة لندن.
 
وفي المؤتمر الصحفي، وجهت مراسلة "سكاي نيوز" سؤالا إلى رئيسة الوزراء البريطانية بشأن رأيها في تغريدات ترامب عن خان، لكن ترامب باغت بالإجابة على هذا السؤال، مضيفا مزيد من الانتقادات لعمدة لندن، بينما تجاهلت تيريزا ماي الإجابة.
 
وهاجم الرجلان أحدهما الآخر لفظيا أكثر من مرة منذ أصبح خان أول عمدة مسلم للندن عام 2016، وانتقد الأخير مقترح ترامب بفرض حظر على سفر مواطني عدة دول ذات أغلبية مسلمة للولايات المتحدة.
 
وكان خان كتب، الأحد، على تويتر أن على بريطانيا ألا "تبسط السجادة الحمراء" لترامب، بينما قال أنصار الرئيس الأميركي إن ازدراء زعيم أقرب حليف لبريطانيا يعد إهانة.
 
وفي وقت سابق من الثلاثاء، قال خان، إن ترامب رمز لنشطاء اليمين المتطرف على مستوى العالم.
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