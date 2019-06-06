خشية التوحد.. الحصبة تكسر حاجز الألف إصابة في أميركا

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قال مسؤولون اتحاديون في قطاع الصحة إن الولايات المتحدة سجلت 1001 حالة إصابة بالحصبة حتى الآن هذا العام.

ورصدت المراكز الأميركية لمكافحة الأمراض والوقاية منها 41 إصابة جديدة بالحصبة في الأسبوع المنتهي يوم 31 مايو.

وعدد الإصابات هذا العام يتجاوز إجمالي الحالات المسجلة كل عام منذ 1992 قبل أن تعلن الدولة القضاء على المرض.وانتشرت الحصبة بشكل كبير بين أطفال في سن التعليم الأساسي امتنع آباؤهم عن إعطائهم التطعيم.

ويرجع مسؤولو الصحة العامة عودة ظهور المرض إلى انتشار معلومات خاطئة حول التطعيم.

ويعارض بعض الآباء حصول أبنائهم على التطعيمات اعتقادا منهم بأن موادا تسبب التوحد تدخل في تركيبتها، وذلك خلافا للدراسات العلمية.