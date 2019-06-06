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بيونغيانغ تجمّد عروض الألعاب الجماعية بعدما أغضبت كيم

6
JUNE
2019
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 أعلنت وكالة سفر متخصصة في تنظيم رحلات إلى كوريا الشمالية، أن الأخيرة ستجمّد موقتاً عروض "أرض الشعب"، أحدث برنامج للألعاب الجماعية، إذ لم ترق إلى المستوى الذي كان يتوقعه الزعيم كيم جونغ أون.

وأُقيم العرض الافتتاحي لهذا البرنامج الكبير، وهو الأول هذه السنة، الاثنين في ملعب الأول من أيار (مايو) في بيونغيانغ. وكان يُفترض أن تتبعه عروض تستمر حتى تشرين الأول (أكتوبر) المقبل.

لكن وكالة الأنباء الرسمية الكورية الشمالية أفادت بأن كيم "انتقد بشدة" مصممي العروض "بسبب افتقادهم الى روح الإبداع" و"عدم تحليهم بالمسؤولية" إزاء العمل المطلوب منهم.

وأُبلِغت وكالات السفر أن العروض "ستجمّد موقتاً". وقال سيمون كوكريل، مدير وكالة "كوريو تورز" للسفر، إنه بدءاً من 10 الشهر الجاري "ستجمّد الألعاب الجماعية، على أن يتم إدخال تعديلات وتغييرات عليها".

واشارت شركة السفر الأخرى "يانغ بايونيرز تورز" الى ان تجميد العروض "يعود إلى أن كيم جونغ أون لم يكن راضياً عن العرض الأول".

وتشارك حشود ضخمة، لا سيًما من الطلاب والأطفال، في أداء هذه الألعاب التي تتضمّن رقصات وحركات فنية منسقة ومعقدة. ووراء الراقصين، يعرض على جزء من مدرجات الملعب آلاف من الأطفال، صفحات ملونة تشكل لوحات رائعة. وشكلوا في لوحة عبارة "شكراً لك، الأب كيم جونغ أون!".

ولم يُعرف سبب غضب الزعيم الكوري الشمالي، علماً أن صورته استُخدمت في الخلفية أثناء العرض، بالطريقة ذاتها التي استُخدمت فيها صورة جده وأبيه، كيم إيل سونغ وكيم جونغ إيل.

على صعيد آخر، أعلنت سيول أنها خصصت لبيونغيانغ 8 ملايين دولار من المساعدات الإنسانية.

وهذه أول مساعدة تقدّمها سيول إلى بيونغيانغ منذ العام 2015، تزامناً مع تسجيل الشمال أسوأ موسم حصاد منذ عقود، وفق الأمم المتحدة.

وأعلن وزير الوحدة في كوريا الجنوبية كيم يون تشول أن بلاده خصصت المساعدات نتيجة "تدهور الوضع الغذائي" في الشمال. وستمنح سيول 4,5 مليون دولار لبرنامج الغذاء العالمي التابع للأمم المتحدة، لمكافحة سوء الغذاء، و3,5 مليون دولار لصندوق الأمم المتحدة للطفولة (يونيسيف) "تُخصص لمساعدة الأطفال والحوامل".

وأشارت تقديرات حديثة للمنظمة الدولية إلى أن اكثر من 10 ملايين كوري جنوبي (40 في المئة من السكان) يعانون نقصاً حاداً في الغذاء.

الحياة
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