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اعتراض جوي روسي لطائرة أميركية 3 مرات فوق المتوسط

6
JUNE
2019
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 اعترضت طائرة روسية طائرة أميركية وهي تحلق في المجال الجوي الدولي فوق البحر الأبيض المتوسط ثلاث مرات في أقل من ثلاث ساعات أمس (الثلاثاء)، وفقا للأسطول الأميركي السادس.

وجاء في بيان للأسطول السادس: «يوم 4 يونيو (حزيران) 2019 اعترضت طائرة SU - 35 روسية طائرة P - 8A أميركية ثلاث مرات على مدار 175 دقيقة في المجال الجوي الدولي فوق البحر الأبيض المتوسط».

وحسب البيان الذي نقلته شبكة «سي إن إن» الأميركية فإن الاعتراضين الأول والثالث كانا آمنين، أما الاعتراض الثاني فكان غير آمن، لأن الطائرة الروسية كانت تحلق أمام الطائرة الأميركية مباشرة وبسرعة عالية، الأمر الذي سبب خطرا بالنسبة إلى طياري الطائرة الأميركية وأفراد طاقمها.

وأكد البيان أن الطائرة الأميركية كانت تحلق وفق القانون والمعايير الدولية، فيما اعترض الجيش الروسي اليوم (الأربعاء) على وصف البحرية الأميركية للاعتراض بأنه غير آمن.

ويذكر أنه خلال مايو (أيار) الماضي، اعترضت طائرات شبح أميركية من طراز F - 22 أربع قاذفات روسية وطائرتين مقاتلتين روسيتين SU - 35 فوق المجال الجوي الدولي قبالة ساحل ألاسكا.

الشرق الأوسط
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