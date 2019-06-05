بالفيديو: حادث سير لا يتصوره عقل يتسبب بمجزرة مرورية!

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انتشر على مواقع التواصل الاجتماعي فيديو لحادث مروري فظيع تسبب به سائق مخمور أدى لوفاة وإصابة عدة أشخاص على أحد الطرق السريعة بولاية كاليفورنيا الأمريكية.



وتداول مستخدمو "تويتر" و"فيسبوك" مشاهد فيديو الحادث، الذي صورته كاميرا مراقبة لسيارة مارة على الطريق نفسه ورصدت الكارثة المرورية.



وتظهر مشاهد الفيديو سيارة بيك آب تتحرك بسرعة جنونية متجاوزة السيارات الأخرى على الطريق السريع. ويتوقع أغلب متداولي الفيديو أن السائق المخمور لم يتمكن من السيطرة والتحكم بسيارته "فمزقت" حرفيا إحدى السيارات في طريقها واصطدمت بأخرى.



وكتبت أخت أحد المتضررين من الحادث في "فيسبوك": "اصطدم اليوم سائق مخمور بعدة سيارات، ما أسفر عن مقتل امرأة وإصابة آخرين. أخي كسرت أضلاعه وساقه وعموده الفقري.. أتقدم بالتعازي للأشخاص الذين فقدوا أحدا من أفراد أسرتهم اليوم. وسأواصل الصلاة من أجل أخي والآخرين المتضررين في هذا الحادث".

المصدر : لايف.رو