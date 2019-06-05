بالصور والفيديو: اخر فنون تهريب المخدرات

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تم ضبط حوالي طن من الكوكايين خلال عملية لمكافحة تهريب المخدرات في Humanes de Madrid ، إسبانيا. كانت أقراص المخدرات مخبأة في الحجارة واضطرت الشرطة إلى تحطيم الصخور. وقد انتشر الفيديو على شبكات التواصل الاجتماعي هذا الأسبوع ، لكن الإجراء حدث في 29 مايو.

وفقًا للشرطة ، كان أحد المشتبه بهم مرتبطًا بشركة باعت أحجار خام النحاس. قبل وصولها إلى إسبانيا ، كانت الشحنة قد تمر عبر قرطاجنة دي إندياس ، كولومبيا ، حيث قد يتم إدخال المخدرات في الحجارة. ثم تم نقل المواد إلى برشلونة ثم إلى سرقسطة ، عندما تم العثور عليها أخيرًا على متن سفينة في Humanes de Madrid.

بعد ساعات من العمل اليدوي ، وطرق جميع الحجارة ، تم العثور على 789 أقراص الكوكايين. انتهت الدعوى بإلقاء القبض على أحد عشر شخصًا. وما زالت القضية قيد التحقيق.

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