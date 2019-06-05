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غوتيريش يحذّر من نفاد أموال الأمم المتحدة بحلول شهر آب

5
JUNE
2019
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 دعا الأمين العام للأمم المتحدة، أنطونيو غوتيريش، الدول الأعضاء إلى الالتزام بتقديم حصتها المالية، محذرا من أن أموال المنظمة ربما تنفد بحلول آب المقبل.

وقال غوتيريش في كلمة خلال اجتماع عقد بمقر المنظمة، الثلاثاء، بهدف حشد الدعم المالي لها: "رغم الجهود العديدة لاحتواء النفقات خلال هذا العام، فلربما ينفد ما لدينا من أموال في آب، وسنضطر إلى الاقتراض".

وأشار إلى أن أحد أسباب تدهور الحالة المالية للمنظمة الدولية خلال السنوات القليلة الماضية، هو زيادة حجم المتأخرات المالية المستحقة على الدول الأعضاء فيما يتعلق بالميزانيات العادية وميزانيات حفظ السلام.

وتابع: "الحل لا يكمن فقط في ضمان أن تقوم كافة الدول الأعضاء بسداد مستحقاتها بالكامل وفي الوقت المحدد لذلك، بل يتعلق أيضا بضرورة وضع آليات معينة لمعالجة تلك المسألة".

وكان غوتيريش، وفي خطوة غير مسبوقة قد نشر العام الماضي قائمة بأسماء الدول التي لم تدفع حصصها المالية للمنظمة الدولية.

وضمت القائمة بلدانا عربية على رأسها مصر وسوريا وليبيا والصومال واليمن والأردن والسعودية ولبنان والسودان وسلطنة عُمان وجزر القمر، كما ضمت بلدانا إفريقية وآسيوية، إضافة إلى الولايات المتحدة الأمريكية.

وأشار حينها إلى أن المبلغ غير المسدد لميزانية الأمم المتحدة لعام 2018 هو 809 ملايين و990 ألفا و83 دولارا و53 سنتا أمريكيا.

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