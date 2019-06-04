بعد إهانته لميغان.. الأمير هاري "يقاطع" ترامب

A + A -

وضعت الزيارة التي يقوم بها الرئيس الأميركي دونالد ترامب إلى بريطانيا، الأمير هاري في موقف محرج، إذ حاول تجنب لقاء ترامب الذي وصف زوجته ميغان ماركل مؤخرا بأنها "كريهة".

وبدا دوق ساسيكس الأمير هاري وكأنه يبذل جهدا من أجل عدم مصافحة ترامب وتظاهر بالانشغال مع أناس، خلال استعراض ترامب مصنوعات يدوية في قصر باكنغهام.

وبينما كان ترامب وزوجته ميلانيا يستعرضون الكنوز الثمينة في المعرض داخل القصر الملكي، وقف هاري في الجزء الخلفي من القاعة وبدا وجهه متجهما للغاية.

وجاءت زيارة ترامب إلى بريطانيا بعيد ساعات من وصفه لماركل بأنها "كريهة"، ردا على وصفها له بأنه "مثير للخلاف" و"كاره النساء" خلال حملته الانتخابية لعام 2016

Future