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منطاد "الرضيع" ترامب أمام البرلمان البريطاني

4
JUNE
2019
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من المقرر طيران منطاد عملاق منفوخ يصور الرئيس الأميركي، دونالد ترامب، كرضيع عابس يرتدي حفاضة أمام البرلمان البريطاني في لندن، الثلاثاء، قُبيل ما يُتوقع أن يكون أحد أكبر الاحتجاجات في المدينة ضد زعيم أجنبي.

وسيطير المنطاد البالغ ارتفاعه 6 أمتار فوق ميدان البرلمان لمدة ساعتين بدءا من الساعة التاسعة بتوقيت غرينتش، حيث من المقرر أن يعقد ترامب محادثات مع رئيسة الوزراء المنتهية ولايتها تيريزا ماي في شارع داونينغ ستريت القريب.

ووصل ترامب وزوجته ميلانيا، الاثنين، في زيارة دولة تستمر 3 أيام اشتملت على مأدبة في قصر بكنغهام مساء الاثنين.

وقال أجوب فراجي أحد منظمي احتجاج المنطاد: "نحن نرسل رسالة تضامن واضحة جدا لأولئك المتأثرين بسياساته الحقيرة ...ونقول بصوت عال وواضح إن الرئيس الأميركي لا يستحق المعاملة الرسمية".

ومن المتوقع أن يشارك عشرات الآلاف من المحتجين في احتجاج "مهرجان المقاومة"، الذي يُقام في وسط لندن في وقت لاحق من اليوم نفسه ليعبروا عن معارضتهم للرئيس. ومن بين المشاركين نشطاء بيئة ومنظمو حملات ومحتجون مؤيدون لحقوق المرأة.

وستغلق الشرطة مباشرة الطريق المؤدي إلى داونينغ ستريت لحماية الرئيس وأسرته.

وفي بريطانيا، ساعدت قرارات ترامب، مثل فرض حظر على السفر إلى الولايات المتحدة على عدد من الدول ذات الأغلبية المسلمة وانسحاب الولايات المتحدة من الاتفاق العالمي لمكافحة التغير المناخي وانتقاد الساسة البريطانيين، في حشد المعارضة ضد رئاسته.

وقاطع عدد من المشرعين العشاء الرسمي، الذي أُقيم على شرف الرئيس ومن بينهم جيرمي كوربين زعيم حزب العمال المعارض.

وسيسافر محتجون من جميع أنحاء بريطانيا إلى لندن للانضمام الى المظاهرات، ومن المقرر أيضا من المقرر إقامة احتجاجات على زيارة ترامب في 14 مدينة وبلدة أخرى.

وكانت زيارة ترامب الأخيرة في يوليو قد كلفت الشرطة أكثر من 14.2 مليون جنيه إسترليني (17.95 مليون دولار).

وقد نشرت الشرطة خلال هذه الزيارة 10 آلاف ضابط من جميع أنحاء بريطانيا.

 

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