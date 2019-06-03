مشاركة هيئات التيار الوطني الحر في مدينة استوكهولم ويوتبوري في السويد بقداس إلاهي أقيم عن راحة نفس المثلث الرحمات البطريرك مار نصرالله

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التيار الوطني الحر - السويد

شاركت هيئات التيار الوطني الحر في مدينة استوكهولم ويوتبوري في السويد بقداس إلاهي أقيم عن راحة نفس المثلث الرحمات البطريرك مار نصرالله بطرس صفير يوم الأحد الواقع في ٢ حزيران ٢٠١٩ في كل من المنطقتين. وتمثل التيار بكل من المنسق العام السيد طوني نصر والأمين العام السيد ميلاد أمين عن هيئة البلد وأعضاء من هيئة استوكهولم كما شاركت الأحزاب والأندية اللبنانية.

وشاركت هيئة التيار في مدينة يوتبوري ، ممثلة بنائب المنسق العام للتيار في السويد السيد ناجي الضهر وعدد من أعضاء الهيئة .