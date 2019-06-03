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لحق بوالدته في الشارع واغتصبها... "شعرت الضحية بخطوات تلحق بها من الخلف ثم...!"

3
JUNE
2019
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في حادثة غريبة ووحشية، اتُهم شاب باغتصاب والدته خلال مرورها في زقاق اثر عودتها من الحانة.


وفي التفاصيل، اتُهم الشاب بجرّ والدته عن الطريق واقتراف الجريمة الشنعاء في الكاب الشرقية جنوب افريقيا، يوم الجمعة الفائت.


وقال المتحدث باسم الشرطة في المنطقة الكابتن جاكسون مانهاتن "انها كانت في طريقها الى المنزل، حين شعرت الضحية بخطوات تلحق بها من الخلف، الا أنها تابعت سيرها الى أن قام شخص بالتقاطها من الخلف"، وفق ما نقل موقع "ميرور" البريطاني.


وتابع الكابتن: "تم جرها بعيداً عن الطريق وقام المشتبه به بسوقها الى مكان بعيد حيث اغتصبها".


وأدين عمل الشاب بشكل كبير من قبل المعنيين خصوصاً باعتبار أنه كان الشخص المخول حمايتها لأنها والدته.


ووفق وسائل اعلام محلية فقد حددت السيدة الخمسينية هوية المعتدي الذي تبين أنه ابنها، وسيمثل المتهم أمام المحكمة بتهمة الاغصاب اليوم الاثنين.

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