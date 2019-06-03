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قبل 24 ساعة.. بلدان فقط ضما "أسخن 15 بقعة في العالم" وشهور حارة ينتظرها العالم!

3
JUNE
2019
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في وقت بستعد العالم إلى شهور شديدة الحرارة، بالتزامن مع فصل الصيف في نصف الكرة الشمالي، حذرت الهند من موجة حر شديدة في المناطق الشمالية والوسطى بالبلاد، الاثنين، بعد أجواء حارة مماثلة، الأحد.

وأفادت "رويترز " بأن مدينة تشورو في ولاية راجستان بشمال الهند سجلت أعلى درجة حرارة في البلاد، إذ بلغت 48.9 درجة مئوية، الاثنين، وفقا لهيئة الأرصاد الجوية.

ووفقا لموقع "إلدورادو" لمراقبة الأحوال الجوية توجد ثمانية من أعلى 15 بقعة حرارة في العالم خلال الأربع والعشرين ساعة الأخيرة في الهند والبقية في باكستان المجاورة.وقال رامرتان سونكاريا، المسؤول في تشورو، إن المدينة أصدرت تحذيرا من ارتفاع درجات الحرارة وأعدت عنابر للطوارئ في المستشفيات مزودة بمكيفات هواء ومبردات وأدوية إضافية كما جرى رش المياه في الشوارع لتخفيف درجة الحرارة والحيلولة دون ذوبانها.

وذكرت وسائل الإعلام، الجمعة، أن 17 شخصا لقوا حتفهم خلال الأسابيع الثلاثة الأخيرة بسبب موجة الحر في ولاية تيلانجانا الجنوبية.

وقال مسؤول بالولاية إنه سيؤكد عدد القتلى بعد التأكد من أسباب الوفاة.

وبلغت درجة الحرارة في نيودلهي 44.6 درجة مئوية، الأحد، كما صدرت تحذيرات من ارتفاع درجة الحرارة، الاثنين، في بعض المناطق في غرب راجستان وولاية ماديا براديش.

 

 

 

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