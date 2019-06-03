هلع وخوف شديدين بسبب اقتحام باخرة ضخمة ميناء إيطالي

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سبوتنيك - تداول رواد وسائل التواصل الاجتماعي فيديو يرصد لحظة اقتاح باخرة ضخمة ميناء في مدينة البندقية، مما أدى إلى حالات من الرعب والخوف لدى ركاب باخرى أخرى كانت راسية في الميناء.

وعلى ما يبدو أن خللا فنيا قد أصاب الباخرة حيث لم تستطع التوقف عند اقترابها منالميناء، وبدأت وقتها بإطلاق صفارات الإنذار لتحذير ركاب الباخرة الأخرى والأشخاص القريبين من الميناء.

والجدير بالذكر أن الباخرة من نوع "أوبرا" وتبلغ طاقتها الاستيعابية 2679 راكبا، ويبلغ ارتفاعها 54 مترا وطولها 275، مترا، وفق ما ذكرت شركة "إم.إس.سي كروزيز".